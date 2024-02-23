Відповідні зміни пропонується внести до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Державні органи будуть мати можливість отримувати доступ до номерів банківських карток. Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до правил розкриття банківської таємниці, що стосуватимуться, серед іншого, інформації про платіжні картки. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Відповідні зміни пропонується внести до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року.

В Національному банку України ( НБУ) пропонують:

Розширити перелік інформації, що утворює банківську таємницю і розкривається банками за запитами уповноважених державних органів. Уточнити види інформації, яка вважається банківською таємницею та яку має право передавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Уточнити типи перевірок, що проводить Національний банк України, під час яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, що містять інформацію, що є банківською таємницею.

Загалом, у новій редакції відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів будуть розкривати інформацію про:

Наявність рахунків. Номери рахунків. Залишок коштів на рахунках. Інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів. Операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки. Призначення платежу. Ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ). Номер рахунку контрагента. Інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента. Єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента. Найменування надавача платіжних послуг контрагента.

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