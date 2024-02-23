Государственные органы будут иметь возможность получать доступ к номерам банковских карт. Национальный банк Украины (НБУ) предлагает внести изменения в правила раскрытия банковской тайны, касающиеся, среди прочего, информации о платежных картах. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Соответствующие изменения предлагается внести в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года.
В Национальном банке Украины ( НБУ) предлагают:
- Расширить список информации, которая образует банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов.
- Уточнить виды информации, которая считается банковской тайной, которую имеет право передавать Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
- Уточнить типы проверок, проводимых Национальным банком Украины, в ходе которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, являющуюся банковской тайной.
В новой редакции соответствующего пункта Правил раскрытия банковской тайны предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:
- Наличие счетов.
- Номера счетов.
- Остаток денежных средств на счетах.
- Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов.
- Операции списания со счетов и/или зачисления на счета.
- Назначение платежа.
- Идентификационные данные контрагента (для физических лиц - фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц - полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ).
- Номер счета контрагента.
- Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента.
- Единый идентификатор Нацбанка - поставщика платежных услуг контрагента.
- Наименование поставщика платежных услуг контрагента.
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