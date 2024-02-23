Соответствующие изменения предлагается внести в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Государственные органы будут иметь возможность получать доступ к номерам банковских карт. Национальный банк Украины (НБУ) предлагает внести изменения в правила раскрытия банковской тайны, касающиеся, среди прочего, информации о платежных картах. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Соответствующие изменения предлагается внести в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года.

В Национальном банке Украины ( НБУ) предлагают:

Расширить список информации, которая образует банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов. Уточнить виды информации, которая считается банковской тайной, которую имеет право передавать Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Уточнить типы проверок, проводимых Национальным банком Украины, в ходе которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, являющуюся банковской тайной.

В новой редакции соответствующего пункта Правил раскрытия банковской тайны предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:

Наличие счетов. Номера счетов. Остаток денежных средств на счетах. Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов. Операции списания со счетов и/или зачисления на счета. Назначение платежа. Идентификационные данные контрагента (для физических лиц - фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц - полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ). Номер счета контрагента. Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента. Единый идентификатор Нацбанка - поставщика платежных услуг контрагента. Наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.