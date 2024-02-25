Якщо ми даємо собі регулярну нагоду помічати всі дари та благословення життя, ми можемо підвищити своє почуття добробуту та вселити надію та оптимізм на майбутнє.

Люди, які практикують подяку, здаються значно щасливішими і з ними приємніше перебувати поруч.

Ось чотири способи почати практикувати подяку, щоб покращити свій добробут.

Завжди шукайте та визнайте, що правильно в ситуації, а не що неправильно.

Звичайно, ви засмучені запізненням автобуса, але, на щастя, у вас є начальник. Обслуговування в ресторані погане, але вам пощастило дозволити собі вечір серед хороших друзів.

2. Ведіть журнал подяк.

На початку та в кінці кожного дня записуйте 3–5 подій того дня, за які ви відчуваєте подяку. Простота є ключовим моментом. Посмішка вашої дитини, ідеальний захід сонця, що прибуває вчасно поїзд або сміх вашого найкращого друга. Насолоджуйтесь відчуттям, яке ви відчуваєте, запам'ятовуючи та записуючи це.

3. Висловіть свою подяку.

Знайдіть час, щоб поділитися своїми почуттями. Не просте, ввічливе спасибі, а душевні емоції. Розкажіть подрузі, як її підтримка та почуття гумору допомагають вам пережити важкі часи та як багато це для вас означає. Не сприймайте своїх близьких як належне. Дайте їм зрозуміти, як сильно ви їх любите та чому.

4. Практикуйте подяку зі своєю сім'єю та друзями.

Хоча ви можете і не вимовляти молитви перед їжею, запропонуйте кожному члену сім'ї щодня розповідати про те, за що він вдячний. Це не разова подяка чи щотижневий, щомісячний чи щорічний список подяких промов. Це щоденна, щогодинна, щохвилинна справа.

Коли люди регулярно культивують подяку і кажуть: «Я вдячний», вони отримують вимірну психологічну, фізичну та соціальну вигоду.

У деяких випадках люди повідомляли, що подяка призвела до кардинальних змін у житті. Вони дізнаються, як бути щасливими.

Джерело: yourtango .

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