Если мы даем себе регулярную возможность замечать все дары и благословения жизни, мы можем повысить свое чувство благополучия и вселить надежду и оптимизм на будущее.

Люди, практикующие благодарность, кажутся значительно счастливее и с ними приятнее находиться рядом.

Вот четыре способа начать практиковать благодарность, чтобы улучшить свое благосостояние.

Всегда ищите и признавайте, что правильно в ситуации, а не что неправильно.

Конечно, вы расстроены опозданием автобуса, но, к счастью, у вас есть понимающий начальник. Обслуживание в ресторане плохое, но вам повезло позволить себе вечер в окружении хороших друзей.

2. Ведите дневник благодарности.

В начале и в конце каждого дня записывайте 3–5 событий того дня, за которые вы чувствуете благодарность . Простота является ключевым моментом. Улыбка вашего ребенка, идеальный закат, прибывающий вовремя поезд или смех вашего лучшего друга. Наслаждайтесь ощущением, которое вы испытываете, запоминая и записывая это.

3. Выразите свою благодарность.

Найдите время поделиться своими чувствами. Не простое, вежливое спасибо , а душевные эмоции. Расскажите подруге, как ее поддержка и чувство юмора помогают вам пережить трудные времена и как много это для вас значит. Не принимайте своих близких как должное. Дайте им понять, как сильно вы их любите и почему.

4. Практикуйте благодарность со своей семьей и друзьями.

Хотя вы можете и не произносить молитву перед едой, предложите каждому члену семьи каждый день рассказывать о том, за что он благодарен. Это не разовая благодарность или еженедельный, ежемесячный или ежегодный список благодарственных речей. Это ежедневное, ежечасное, ежеминутное дело.

Когда люди регулярно культивируют благодарность и говорят: «Я благодарен», они получают измеримую психологическую, физическую и социальную выгоду .

В некоторых случаях люди сообщали, что благодарность привела к кардинальным изменениям в жизни. Они узнают, как быть счастливыми.

Источник: yourtango.

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