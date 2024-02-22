Повня відбувається, коли вона знаходиться на протилежному боці Землі і відбиває світло Сонця.

Зазвичай воно відбувається приблизно кожні двадцять дев'ять днів, всього 2024 року буде 12 повних місяців.

Дати повного місяця 2024 року та астрологічні ефекти

25 січня 2024: Повний місяць Вовка у Леві.

Перший повний місяць 2024 року припадає на вогняний знак Лева і відомий як Місяць Вовка. Це також підкреслює енергію Лева, який впевнений у собі, владний та символізує повернення до своєї власної влади.

Хоча Новий рік відзначається 1 січня, часто саме перша повня року відкриває нові можливості вибору та дій. Повний місяць у Леві вирівняється з Юпітером у Тельці, приносячи пригоди, оптимізм і удачу кожному знаку зодіаку.

24 лютого 2024 року: Повносніжний Місяць у Діві.

Повносніжний Місяць у Діві відкриває час тиші та самоаналізу, коли вам пропонується поміркувати про свої емоції, думки та переконання. Хоча повня буде в Діві, знаку, який не завжди відомий своєю рефлексивністю, поряд із Сонцем у Рибах, він допоможе вам по-справжньому охопити доступну вам цілющу енергію, щоб ви могли почуватися більш впевнено, довіряючи майбутньому шляху.

При повні в Діві в опозиції до Сатурна приблизно в цей час можуть виникнути якісь кармічні випробування або необхідність робити справи за вселенським законом, але всі знаки зодіаку зможуть максимально використати цю енергію, щоб виникло відчуття щирого оптимізму та ясності. Повносніжний Місяць у Діві також є чудовим часом для очищення вашої енергії та будинку за допомогою розмарину чи шавлії.

25 березня 2024: Повний місяць у Терезах і місячне затемнення.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Терези, Водолій та Овен.

Повний місяць у Терезах знаменує початок нового сезону. Ця повня також є місячним затемненням, а це означає, що вона, швидше за все, принесе прозріння у ваше емоційне усвідомлення або істину.

Терези - знак зодіаку, що втілює партнерство і відносини, тому він може виявитися особливо корисним для вашої романтичної подорожі. Повна Черв'ячна Місяць у Терезах не тільки може більше бути схожою на новий початок, а не на кінець, але також попросить вас знайти баланс у вашому власному житті між вашими особистими потребами та потребами інших.

23 квітня 2024 р.: Повний Рожевий Місяць у Скорпіоні.

Найбільше страждають знаки Зодіаку: Скорпіон, Риби та Телець.

Повний Рожевий Місяць у Скорпіоні пов'язаний з виходом з періоду сплячки і зануренням в повну енергію весняного сезону. Скорпіон також має тенденцію бути надзвичайно пристрасним знаком зодіаку, тому часто думають, що Рожевий Повний Місяць наповнений бажанням цього глибоководного знаку. Оскільки це вважається емоційно напруженим повним місяцем, це також одна з кращих місяців для будь-якого роду звільнення. Це буде схоже на весну в Північній півкулі та осінь у Південній, обидва з яких також несуть у собі теми звільнення від того, що вам більше не потрібно чи що ви почуваєтеся важким.

Правляча планета Скорпіона - Плутон, який має один з основних впливів на астрологію 2024 року, тому вам потрібно переконатися, що ви повністю дотримуєтеся своєї внутрішньої істини, а також шукаєте істину від інших під час цієї лунації.

23 травня 2024: Повноквітковий Місяць у Стрільці.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Стрілець, Овен та Близнюки.

Повний Квітковий Місяць у Стрільці сходить серед весняних квітів, давши їй свою назву. Стрілець - вогненний знак, відомий своїми пошуками істини, які ведуть його до далеких горизонтів. Він завжди шукає пригод, новизни та глибшого сенсу життя. Приблизно в цей час це посилиться, оскільки 25 травня Юпітер, правляча планета Стрільця, перейде до Близнюків.

Приблизно в цей час виникає відчуття, що ви починаєте все спочатку, оскільки ви все більше занурюєтеся у світ природи, і ці стосунки допоможуть виховати дикий справжній дух. Використовуйте цю енергію, щоб виявити свій дикий дух, сплануйте імпровізовану подорож. чи дослідити щось нове.

21 червня 2024 року: Повний місяць полуничного Місяця в Козерозі.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Козеріг, Рак та Телець.

Повний місяць у Козерозі — перший із двох послідовних повних місяців у Козерозі. Ця лунація названа на честь полуниці, яка починає дозрівати в цей час, і говорить про стиглість цього сезону. Козеріг — земний знак, і оскільки Сонце знаходиться в протилежному становищі в Раку, в цей час будуть підкреслені теми будинку та сім'ї. Це важливий час, щоб возз'єднатися з тими, хто вам дорогий найбільше, а також переконатися, що ви також виявляєте додаткову любов до себе.

Наявність двох послідовних повні в Козерозі також може бути більш важливим, оскільки Плутон нещодавно завершив свою епоху в цьому земному знаку, тому ви можете виявити, що ці лунації приносять вам потужні моменти зцілення. Дозвольте собі залишити минуле позаду і попрактикуйтеся в подяці за всю любов, що вас оточує.

21 липня 2024 року: Повний місяць у Козерозі.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Козеріг, Рак та Лев.

Повний місяць у Козерозі, також відомий як Громовий Місяць, є другим з двох повних місяців у Козерозі. У липні повний місяць у Козерозі відбудеться якраз перед тим, як Сонце перейде у Лева, розпочавши зовсім новий зодіакальний сезон. Можливо, ви відчуєте, що цього місяця вам потрібно бути на висоті або зберігати оптимістичний настрій, оскільки можуть настати важкі часи. Намагайтеся зосередитися на своїх мріях і довіряти божественному процесу, незалежно від того, що принесе вам Всесвіт.

19 серпня 2024 р.: Суперповний Осетровий Місяць у Водолії та сезонний блакитний Місяць.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Водолій, Лев та Діва.

Атмосфера романтики та любові домінуватиме в енергії Суперповного Осетрового Місяця у Водолії. Це перше з чотирьох супермісяців і блакитний місяць, тому що це третій повний місяць у сезоні. У той час як щомісячні блакитні місяці означають, що це другий місяць за місяць, сезонний блакитний місяць настільки ж рідкісний і несе таку ж унікальну енергію.

Суперповнолуння у Водолії буде навпроти Сонця у Леві і підкреслить ваші романтичні стосунки. Ви більше думатимете про довгострокові аспекти ваших відносин, коли почнете разом планувати майбутнє. Меркурій також буде ретроградним більшу частину серпня, тому важливо пам'ятати про минулі теми або навіть колишні, які можуть виникнути в цей час.

17 вересня 2024: Суперповнолуння в Рибах і місячне затемнення.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Терези, Овен та Риби.

Супер Повний Урожайний Місяць у Рибах також стане другим місячним затемненням у 2024 році. Хоча Вузли Долі все ще перебувають у своїй подорожі за знаками зодіаку Овна та Терезів, завжди є натяк на те, які енергії на вас чекають. у майбутньому новому циклі, а це саме те, що забезпечить цей місяць. Цикл затемнень Риб і Діви розпочнеться не раніше 2025 року, але ви можете отримати підказки, духовні завантаження та навіть обіцянки того, що це принесе у ваше життя. Повний місяць у Рибах приносить час для емоційного збору врожаю, оскільки ви відчуваєте великий зв'язок із самим собою і своєю божественною метою. Під час місячного затемнення ці енергії будуть посилені і можуть дати вам розуміння нової мрії чи шляху у вашому житті.

17 жовтня 2024 року: Супер Повний Мисливський Місяць в Овні.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Овен, Терези та Риби.

Жовтень принесе найбільший супермісяць у 2024 році: сходить Повний Мисливський Місяць в Овні. Супермісяць – це місяць, в якому він здається більше, тому що знаходиться ближче до Землі, ніж зазвичай. Оскільки ця супермісяць є найпотужнішою і знаходиться в Овні, ви можете очікувати, що це стане важливим припливом енергії та наснагою для здійснення вашої мрії.

Суперповнолуння в Овні загострить бажання та почуття і може навіть змусити вас діяти нехарактерно чи імпульсивно, оскільки ви більше не можете терпіти статус-кво. Будучи першим знаком зодіаку, Овен є лідером, який поділяє свої пристрасті, але йому також необхідно навчитися терпіння. Переконайтеся, що ви відпочиваєте та приділяєте пріоритетну увагу відпочинку, щоб ви могли приймати будь-які важливі рішення із ясним серцем.

15 листопада 2024 року: Супер Повний Бобровий Місяць у Тельці.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Телець, Скорпіон та Риби.

Надповний Бобровий Місяць у Тельці - останній супермісяць 2024 року, який призведе до більш глибокого розуміння того, що вам потрібно зробити, щоб підготуватися до кінця року. Ця лунація названа на честь збільшення активності бобрів приблизно в цей час, які також є тваринами, які віддають пріоритет своєму домашньому простору та сім'ї - те, що також представляє Телець. Коли ви почнете тягнутися всередину, до себе, дому та сім'ї, ви зосередитеся на тому, що вам подобається в період Повного місяця в Тельці.

Місяць буде знаходитись навпроти Сонця в Скорпіоні, тому вам знадобиться комфортна обстановка, але також необхідно переконатися, що ви поважаєте свої внутрішні пристрасті. Коли ви підтвердите свої емоційні потреби поряд з фізичними, ви зможете розслабитися та насолоджуватися життям, яке ви створили. Сатурн буде знаходитися прямо в Рибах навколо повного місяця в Тельці, тому важливо, щоб ви також переконалися, що ви дотримуєтеся чесності та правди, щоб по-справжньому максимально ефективно використовувати цю енергію.

15 грудня 2024 року: Повний холодний Місяць у Близнюках.

Найбільше страждають знаки зодіаку: Близнюки, Стрілець та Козеріг.

Повний холодний Місяць у Близнюках прикрасить темне небо у грудні та принесе перезавантаження всім знакам зодіаку. Меркурій буде прямо поруч з повним Місяцем, тому вам може знадобитися час, щоб обміркувати недавні події або навіть свої власні думки, коли ви почнете з нетерпінням чекати нового року і всього, чого хочете досягти.

Близнюки – це повітряний знак, який керує як вашим свідомим, так і несвідомим «я», тому будьте обережні з будь-якими внутрішніми битвами в цей час і натомість спробуйте з'ясувати, як ви можете знайти світ між головою та серцем. Завдяки повітряній енергії Близнюків ви можете відчути неспокій, тому знайдіть час, щоб випити чашку чаю з ромашки або меліси, щоб заспокоїти нерви. Повня в Близнюках - це час обдумати 2024 рік, коли ви починаєте розмірковувати про те, що, як ви сподіваєтеся, чекає на новий рік, знаючи, що у ваших силах виконати все, що ви побажаєте.

Джерело: yourtango .