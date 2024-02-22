Полнолуние происходит, когда оно находится на противоположной стороне Земли и отражает свет Солнца.

Обычно оно происходит примерно каждые двадцать девять дней, всего в 2024 году будет 12 полнолуний.

Даты полнолуния 2024 года и астрологические эффекты

25 января 2024 г.: Полнолуние Волка во Льве.

Первое полнолуние 2024 года приходится на огненный знак Льва и известно как Луна Волка . Это также подчеркивает энергию Льва, который уверен в себе, властен и символизирует возвращение к своей собственной власти.

Хотя Новый год отмечается 1 января, часто именно первое полнолуние в году открывает новые возможности выбора и действий. Полнолуние во Льве выровняется с Юпитером в Тельце, принося приключения, оптимизм и удачу каждому знаку зодиака.

24 февраля 2024 г.: Полноснежная Луна в Деве.

Полноснежная Луна в Деве открывает время тишины и самоанализа, когда вам предлагается поразмышлять о своих эмоциях, мыслях и убеждениях. Хотя полнолуние будет в Деве, знаке, который не всегда известен своей рефлексивностью, наряду с Солнцем в Рыбах, оно поможет вам по-настоящему охватить доступную вам целебную энергию, чтобы вы могли чувствовать себя более уверенно, доверяя предстоящему пути.

При полнолунии в Деве в оппозиции к Сатурну примерно в это время могут возникнуть какие-то кармические испытания или необходимость совершать дела по вселенскому закону, но все знаки зодиака смогут максимально использовать эту энергию, чтобы возникло ощущение искренний оптимизм и ясность. Полноснежная Луна в Деве также является отличным временем для очищения вашей энергии и дома с помощью розмарина или шалфея.

25 марта 2024 г.: Полнолуние в Весах и лунное затмение.

Больше всего страдают знаки зодиака: Весы, Водолей и Овен.

Полнолуние в Весах знаменует начало нового сезона. Это полнолуние также является лунным затмением, а это означает, что оно, скорее всего, принесет прозрение в ваше эмоциональное осознание или истину.

Весы — знак зодиака, олицетворяющий партнерство и отношения, поэтому он может оказаться особенно полезным для вашего романтического путешествия. Полная Червячная Луна в Весах не только может больше походить на новое начало, а не на конец, но также попросит вас найти баланс в вашей собственной жизни между вашими личными потребностями и потребностями других.

23 апреля 2024 г.: Полная Розовая Луна в Скорпионе.

Больше всего страдают знаки Зодиака: Скорпион, Рыбы и Телец.

Полная Розовая Луна в Скорпионе связана с наконец-то выходом из периода спячки и погружением в полную энергию весеннего сезона. Скорпион также имеет тенденцию быть чрезвычайно страстным знаком зодиака, поэтому часто думают, что Розовая Полная Луна наполнена желанием этого глубоководного знака. Поскольку это считается эмоционально напряженным полнолунием, это также одна из лучших лун для любого рода освобождения. Это будет похоже на весну в Северном полушарии и осень в Южном, оба из которых также несут в себе темы освобождения от того, что вам больше не нужно или что вы чувствуете себя тяжелым.

Правящая планета Скорпиона — Плутон, который оказывает одно из основных влияний на астрологию 2024 года , поэтому вам нужно убедиться, что вы полностью соблюдаете свою внутреннюю истину, а также ищете истину от других во время этой лунации.

23 мая 2024 г.: Полноцветочная Луна в Стрельце.

Больше всего страдают знаки зодиака: Стрелец, Овен и Близнецы.

Полная Цветочная Луна в Стрельце восходит среди весенних цветов, дав ей свое название. Стрелец — огненный знак, известный своими поисками истины, которые ведут его к далеким горизонтам. Он всегда ищет приключений, новизны и более глубокого смысла жизни. Примерно в это же время это усилится, поскольку 25 мая Юпитер, правящая планета Стрельца, перейдет в Близнецы.

Примерно в это время возникает ощущение, что вы начинаете все сначала, поскольку вы все больше погружаетесь в мир природы, и эти отношения помогут воспитать ваш дикий подлинный дух. Используйте эту энергию, чтобы проявить свой дикий дух, спланируйте импровизированное путешествие. или исследовать что-то новое.

21 июня 2024 г.: Полнолуние клубничной Луны в Козероге.

Больше всего страдают знаки зодиака: Козерог, Рак и Телец.

Полнолуние в Козероге — первое из двух последовательных полнолуний в Козероге. Эта лунация названа в честь клубники, начинающей созревать в это время, и говорит о спелости этого сезона. Козерог — земной знак, и, поскольку Солнце находится в противоположном положении в Раке, в это время будут подчеркнуты темы дома и семьи. Это важное время, чтобы воссоединиться с теми, кто вам дорог больше всего, а также убедиться, что вы также проявляете дополнительную любовь к себе.

Наличие двух последовательных полнолуний в Козероге также может быть более важным, поскольку Плутон недавно завершил свою эпоху в этом земном знаке, поэтому вы можете обнаружить, что эти лунации приносят для вас мощные моменты исцеления. Позвольте себе оставить прошлое позади и попрактикуйтесь в благодарности за всю любовь, окружающую вас.

21 июля 2024 г.: Полнолуние в Козероге.

Больше всего страдают знаки зодиака: Козерог, Рак и Лев.

Полнолуние в Козероге, также известное как Громовая Луна, является вторым из двух полнолуний в Козероге. В июле полнолуние в Козероге произойдет как раз перед тем, как Солнце перейдет во Льва, начав совершенно новый зодиакальный сезон. Возможно, вы почувствуете, что в этом месяце вам нужно быть на высоте или сохранять оптимистичный настрой, поскольку могут наступить трудные времена. Постарайтесь сосредоточиться на своих мечтах и ​​доверять божественному процессу, независимо от того, что принесет вам Вселенная.

19 августа 2024 г.: Суперполная Осетровая Луна в Водолее и сезонная голубая Луна.

Больше всего страдают знаки зодиака: Водолей, Лев и Дева.

Атмосфера романтики и любви будет доминировать в энергии Суперполной Осетровой Луны в Водолее. Это первое из четырех суперлуний и голубая луна, потому что это третье полнолуние в сезоне. В то время как ежемесячные голубые луны означают, что это второе полнолуние за месяц, сезонная голубая луна столь же редка и несет такую ​​же уникальную энергию.

Суперполнолуние в Водолее будет напротив Солнца во Льве и подчеркнет ваши романтические отношения. Вы будете больше думать о долгосрочных аспектах ваших отношений, когда начнете вместе планировать будущее. Меркурий также будет ретроградным большую часть августа, поэтому важно помнить о прошлых темах или даже бывших, которые могут возникнуть в это время.

17 сентября 2024 г.: Суперполнолуние в Рыбах и лунное затмение.

Больше всего страдают знаки зодиака: Весы, Овен и Рыбы.

Супер Полная Урожайная Луна в Рыбах также станет вторым лунным затмением в 2024 году. Хотя Узлы Судьбы все еще находятся в своем путешествии по знакам зодиака Овна и Весов, всегда есть намек на то, какие энергии вас ждут. в предстоящем новом цикле, а это именно то, что обеспечит эта луна. Цикл затмений Рыб и Девы начнется не раньше 2025 года, но вы можете получить подсказки, духовные загрузки и даже обещания того, что это принесет в вашу жизнь. Полнолуние в Рыбах приносит время для эмоционального сбора урожая, поскольку вы чувствуете большую связь с самим собой и своей божественной целью. Во время лунного затмения эти энергии будут усилены и могут дать вам понимание новой мечты или пути в вашей жизни.

17 октября 2024 г.: Супер Полная Охотничья Луна в Овне.

Больше всего страдают знаки зодиака: Овен, Весы и Рыбы.

Октябрь принесет самую большую суперлуну в 2024 году: восходит Полная Охотничья Луна в Овне. Суперлуна – это луна, в которой она кажется больше, потому что находится ближе к Земле, чем обычно. Поскольку эта суперлуна является самой мощной и находится в Овне, вы можете ожидать, что это станет важным приливом энергии и воодушевлением для осуществления вашей мечты.

Суперполнолуние в Овне обострит желания и чувства и может даже заставить вас действовать нехарактерно или импульсивно, поскольку вы больше не можете терпеть статус-кво. Будучи первым знаком зодиака, Овен — лидер, который разделяет свои страсти, но ему также необходимо научиться терпению. Убедитесь, что вы отдыхаете и уделяете приоритетное внимание отдыху, чтобы вы могли принимать любые важные решения с ясным сердцем.

15 ноября 2024 г.: Супер Полная Бобровая Луна в Тельце.

Больше всего страдают знаки зодиака: Телец, Скорпион и Рыбы.

Сверхполная Бобровая Луна в Тельце — последняя суперлуна 2024 года, которая приведет к более глубокому пониманию того, что вам нужно сделать, чтобы подготовиться к концу года. Эта лунация названа в честь увеличения активности бобров примерно в это время, которые также являются животными, которые отдают приоритет своему домашнему пространству и семье — то, что также представляет Телец. Когда вы начнете тянуться внутрь, к себе, дому и семье, вы сосредоточитесь на том, что вам нравится в период Полнолуния в Тельце.

Луна будет находиться напротив Солнца в Скорпионе, поэтому вам понадобится комфортная обстановка, но также необходимо убедиться, что вы уважаете свои внутренние страсти. Когда вы подтвердите свои эмоциональные потребности наряду с физическими, вы сможете расслабиться и наслаждаться жизнью, которую вы создали. Сатурн будет находиться прямо в Рыбах вокруг полнолуния в Тельце, поэтому важно, чтобы вы также убедились, что вы придерживаетесь честности и правды, чтобы по-настоящему максимально эффективно использовать эту энергию.

15 декабря 2024 г.: Полная холодная Луна в Близнецах.

Больше всего страдают знаки зодиака: Близнецы, Стрелец и Козерог.

Полная холодная Луна в Близнецах украсит темное небо в декабре и принесет перезагрузку всем знакам зодиака. Меркурий будет находиться прямо рядом с полной Луной, поэтому вам может потребоваться время, чтобы обдумать недавние события или даже свои собственные мысли, когда вы начнете с нетерпением ждать нового года и всего, чего хотите достичь.

Близнецы — это воздушный знак, который управляет как вашим сознательным, так и бессознательным «я», поэтому будьте осторожны с любыми внутренними битвами в это время и вместо этого попытайтесь выяснить, как вы можете найти мир между головой и сердцем. Благодаря воздушной энергии Близнецов вы можете почувствовать растущее беспокойство, поэтому найдите время, чтобы выпить чашку чая из ромашки или мелиссы, чтобы успокоить нервы. Полнолуние в Близнецах — это время обдумать 2024 год, когда вы начинаете размышлять о том, что, как вы надеетесь, ждет новый год, зная, что в ваших силах выполнить все, что вы пожелаете.

Источник: yourtango.