Українцям слід знати Конституцію та дотримуватись правил, встановлених у країні. У разі порушення загрожує покарання. Зокрема, у столичній патрульній поліції вирішили нагадати, що загрожує за хибний виклик екстрених служб.

Зокрема, згідно з чинним законодавством, за неправдивий виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3 400 гривень, який установлений статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Об'єктивна сторона цього порушення полягає в умисному виклику служби з метою завадити їх нормальній роботі. Суб'єктивна сторона характеризується наявністю прямого умислу, коли особа усвідомлює неправдивість інформації, яку передає спеціальній службі, та спрямовує свої дії на зрив нормального функціонування цих служб.

Варто зазначити, що нещодавно у Києві правоохоронці скористалися законом щодо свідомо неправдивих викликів спецслужб та покарали одного з таких громадян штрафом.

Повідомлення про пограбування у Деснянському районі Києва надійшло до поліції, після чого інспектори негайно прибули на місце події, готові допомогти потерпілому. Однак, на місці виявилося, що чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння і не міг пояснити, що сталося. Інформація про викрадення особистих речей не підтвердилася, тому правоохоронці виписали порушнику штраф.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.