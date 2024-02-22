Сотрудники полиции имеют право составить в отношении лица протокол за совершение правонарушения и выписать штраф (ст. 255 КУоАП).

Украинцам следует знать Конституцию и соблюдать правила, установленные в стране. В случае нарушения грозит наказание. В частности, в столичной патрульной полиции решили напомнить, что чревато ложным вызовом экстренных служб.

В частности, согласно действующему законодательству, за ложный вызов полиции, скорой и других специальных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа от 850 до 3 400 гривен, установленного статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Объективная сторона этого нарушения состоит в преднамеренном вызове службы с целью помешать их нормальной работе. Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла, когда лицо осознает ложность информации, передаваемую специальной службе, и направляет свои действия на срыв нормального функционирования этих служб.

Стоит отметить, что недавно в Киеве правоохранители воспользовались законом относительно заведомо ложных вызовов спецслужб и наказали одного из таких граждан штрафом.

Сообщение об ограблении в Деснянском районе Киева поступило в полицию, после чего инспекторы немедленно прибыли на место происшествия, готовые помочь потерпевшему. Однако на месте оказалось, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить, что произошло. Информация о похищении личных вещей не подтвердилась, поэтому правоохранители выписали нарушителю штраф.

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