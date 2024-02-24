На валютному ринку тривала стабільність протягом значної частини часу. Проте за останній тиждень курс долара на міжбанку зросла майже на 1 гривню, до 38,50 гривень. Чи сягне долар 39 гривень найближчим часом. Про це повідомляє дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

За словами експертів, Національний банк попереджав ринок про можливу збільшену волатильність. Після тимчасового підсилення гривні під час податкових виплат національна валюта почала втрачати свою позицію, а регулятор став трохи менш активно втручатися на ринку.

За словами експертів, Національний банк продовжує контролювати ситуацію на ринку і показує, що намірений утримати курс. Однак, фахівці наголошують, що ймовірності подальшого зростання курсу долара великі.

"Прогнозувати стратегію важко, проте ми спостерігаємо, що утриматися в коридорі 37,50-38,20 грн/долар стає неможливою задачею. Не очікуємо раптового зростання до рівня 39,00 грн/долар. Ймовірніше, будуть періоди, коли гривня буде зміцнюватися, і курс буде зростати в коридорі 38,00-38,75 грн/долар", — зауважив експерт.

Проте банкір пояснює, що подальше здорожчання долара на ринку повністю залежить від дій Національного банку, і до позначки 39 гривень курс ймовірно не досягне.

"Ми вважаємо, що існує певна угода щодо стратегії "керованої гнучкості" курсу валюти, і тому зараз спостерігаємо певне послаблення національної валюти. Це може бути також пов'язано з проблемами, що виникають у зв'язку з отриманням допомоги від партнерів з США", — зазначив Курінний.

Джерело: РБК.

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