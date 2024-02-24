На валютному ринку тривала стабільність протягом значної частини часу. Проте за останній тиждень курс долара на міжбанку зросла майже на 1 гривню, до 38,50 гривень. Чи сягне долар 39 гривень найближчим часом. Про це повідомляє дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

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За словами експертів, Національний банк попереджав ринок про можливу збільшену волатильність. Після тимчасового підсилення гривні під час податкових виплат національна валюта почала втрачати свою позицію, а регулятор став трохи менш активно втручатися на ринку.

За словами експертів, Національний банк продовжує контролювати ситуацію на ринку і показує, що намірений утримати курс. Однак, фахівці наголошують, що ймовірності подальшого зростання курсу долара великі.

"Прогнозувати стратегію важко, проте ми спостерігаємо, що утриматися в коридорі 37,50-38,20 грн/долар стає неможливою задачею. Не очікуємо раптового зростання до рівня 39,00 грн/долар. Ймовірніше, будуть періоди, коли гривня буде зміцнюватися, і курс буде зростати в коридорі 38,00-38,75 грн/долар", — зауважив експерт.

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Проте банкір пояснює, що подальше здорожчання долара на ринку повністю залежить від дій Національного банку, і до позначки 39 гривень курс ймовірно не досягне.

"Ми вважаємо, що існує певна угода щодо стратегії "керованої гнучкості" курсу валюти, і тому зараз спостерігаємо певне послаблення національної валюти. Це може бути також пов'язано з проблемами, що виникають у зв'язку з отриманням допомоги від партнерів з США", — зазначив Курінний.

Джерело: РБК.

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