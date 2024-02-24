На валютном рынке продолжалась стабильность в течение значительной части времени. Однако за последнюю неделю курс доллара на межбанке вырос почти на 1 гривну, до 38,50 гривен. Достигнет ли доллар 39 гривен в ближайшее время. Об этом сообщает дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

По словам экспертов, Национальный банк предупреждал рынок о возможной увеличенной волатильности. После временного усиления гривни при налоговых выплатах национальная валюта начала терять свою позицию, а регулятор стал несколько менее активно вмешиваться на рынке.

По словам экспертов, Национальный банк продолжает контролировать ситуацию на рынке и показывает, что намерен удержать курс. Однако специалисты отмечают, что вероятности дальнейшего роста курса доллара велики.

"Прогнозировать стратегию трудно, однако мы наблюдаем, что удержаться в коридоре 37,50-38,20 грн/доллар становится невозможной задачей. Не ожидаем внезапного роста до уровня 39,00 грн/доллар. Вероятнее всего, будут периоды, когда гривна будет укрепляться, и курс будет расти в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", - отметил эксперт.

Однако банкир объясняет, что дальнейшее удорожание доллара на рынке полностью зависит от действий Национального банка, и до отметки 39 гривен курс, вероятно, не достигнет.

"Мы считаем, что существует определенное соглашение о стратегии "управляемой гибкости" курса валюты, и потому сейчас наблюдаем определенное ослабление национальной валюты. Это может быть также связано с проблемами, возникающими в связи с получением помощи от партнеров из США". , - отметил Куренный.

Источник: РБК.

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