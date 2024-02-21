На 87-му році життя зупинилося серце народного депутата кількох скликань Верховної Ради Степана Хмари.
Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара у середу, 21 лютого.
У вересні 2023 року 85-річного Степана Хмару госпіталізували до віденської клініки, він скаржився на сильний біль у спині.
Останнім часом він тяжко хворів, сім'я збирала гроші на лікування та проведення хіміотерапії.
Декілька днів тому Степана Хмару доправили до лікарні, його дружина повідомила, «ми все робили все, що могли і навіть більше».
«Ми так хотіли, щоб він був із нами, коли проголосять нашу перемогу… Він так любив Україну та українців. Він рвав свою душу і серце за неї», — йдеться у її пості у Facebook.
Додамо, що Степан Хмара – український правозахисник, дисидент та політв'язень радянських концтаборів.
1980 року КДБ заарештувало його та засудило до семи років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання за "українську націоналістичну діяльність".
1987 року дисидент Степан Хмара повернувся додому в Україну.
1988 року був одним із керівників політичної опозиції комуністичному режиму.
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