Помер екс-нардеп, відомо, що останнім часом він тяжко хворів.

На 87-му році життя зупинилося серце народного депутата кількох скликань Верховної Ради Степана Хмари.

Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара у середу, 21 лютого.

У вересні 2023 року 85-річного Степана Хмару госпіталізували до віденської клініки, він скаржився на сильний біль у спині.

Останнім часом він тяжко хворів, сім'я збирала гроші на лікування та проведення хіміотерапії.

Декілька днів тому Степана Хмару доправили до лікарні, його дружина повідомила, «ми все робили все, що могли і навіть більше».

«Ми так хотіли, щоб він був із нами, коли проголосять нашу перемогу… Він так любив Україну та українців. Він рвав свою душу і серце за неї», — йдеться у її пості у Facebook.

Додамо, що Степан Хмара – український правозахисник, дисидент та політв'язень радянських концтаборів.

1980 року КДБ заарештувало його та засудило до семи років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання за "українську націоналістичну діяльність".

1987 року дисидент Степан Хмара повернувся додому в Україну.

1988 року був одним із керівників політичної опозиції комуністичному режиму.

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