Умер экс-нардеп, известно, что в последнее время он тяжело болел.

На 87-м году жизни остановилось сердце народного депутата нескольких созывов Верховной Рады Степана Хмары.

Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара в среду, 21 февраля.

В сентябре 2023 года 85-летний Степан Хмара был госпитализирован в венскую клинику, он жаловался на сильную боль в спине.

В последнее время он тяжело болел, семья собирала деньги для лечения и проведения химиотерапии.

Несколько дней назад Степана Хмару доставили в больницу, его жена сообщила, «мы все делали все, что могли и даже больше».

«Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее», — говорится в ее посте в Facebook.

Добавим, что Степан Хмара – украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских концлагерей.

В 1980 году КГБ арестовало его и приговорило к семи годам заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки за "украинскую националистическую деятельность".

В 1987 году диссидент Степан Хмара вернулся домой в Украину.

В 1988 году был одним из руководителей политической оппозиции коммунистическому режиму.

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