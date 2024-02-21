На 87-м году жизни остановилось сердце народного депутата нескольких созывов Верховной Рады Степана Хмары.
Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара в среду, 21 февраля.
В сентябре 2023 года 85-летний Степан Хмара был госпитализирован в венскую клинику, он жаловался на сильную боль в спине.
В последнее время он тяжело болел, семья собирала деньги для лечения и проведения химиотерапии.
Несколько дней назад Степана Хмару доставили в больницу, его жена сообщила, «мы все делали все, что могли и даже больше».
«Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее», — говорится в ее посте в Facebook.
Добавим, что Степан Хмара – украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских концлагерей.
В 1980 году КГБ арестовало его и приговорило к семи годам заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки за "украинскую националистическую деятельность".
В 1987 году диссидент Степан Хмара вернулся домой в Украину.
В 1988 году был одним из руководителей политической оппозиции коммунистическому режиму.
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