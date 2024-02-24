Мобілізація осіб, що перебувають у таборах або в тюрмах, відбудеться лише за умови підтримки цієї ідеї Верховною Радою України, заявив Денис Малюська в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я не можу передбачити конкретні дії чи час, коли це станеться, оскільки це залежить від рішення Верховної Ради. Однак я впевнений, що це необхідно зробити, і я вірю, що це неминуче", - підкреслив він.

За словами міністра, тема мобілізації засуджених навколо себе накопичила чимало міфів через відсутність вивчення цього питання.

"У нас всі уявлення про це схожі на міф про Пригожина (лідера найманих військ "Вагнера"), який, як відомо, вибиває в'язнів з тюрем, де всі обколоті татуюваннями, а авторитети ходять з автоматами та можуть вбити кого завгодно. Але насправді ситуація є більш прозорою, простішою і ближчою до реальності", - зауважив він.

Додатково Малюська відзначив, що не всі засуджені, що перебувають у в'язницях, виключені з призову. Він навів приклад людей, які отримали умовний термін за порушення правил дорожнього руху.

"Наприклад, якась особа порушила правила дорожнього руху, проїхала на червоне світло, зіткнулася з іншою машиною на перехресті, спричинивши серйозні травми іншому водієві, і на неї було порушено кримінальну справу, але їй було надано умовний термін. Ця людина продовжує вести звичайний спосіб життя, має роботу і сім'ю, просто періодично проходить апробацію. І такі люди не виключені з призову. Я питаю: чому?" - підкреслив він.

Він додав, що особи, які порушили правила дорожнього руху, так само як і ті, хто звинувачується у корупції, повинні бути залучені до мобілізації.

"Це безглуздо, безумовно, що такі люди мають бути залучені до мобілізації. І тут мова йде не про в'язницю. Є багато таких людей поза її межами. Є ті, хто у в'язниці, і вони не представляють реальної загрози для суспільства чи армії. Ідеальним прикладом є корупціонери. Їх ув'язнили, і чому б не залучити їх до захисту свого життя, вкраденого, у певному сенсі, кров'ю. Більш того, деякі з них готові та бажають показати свою готовність виправитися, і вони не будуть вбивати своїх співвітчизників. І навіть якщо ми беремо людей з в'язниці," - зауважив він.

Водночас, за його словами, є засуджені, які не несуть небезпеки. Цих людей можна залучити до господарського комплексу армії.

"Армія - це не лише стріляння з артилерії, тут потрібно робити багато господарської роботи. Вони можуть розпочати звичайну роботу, використовуючи лопати та інші інструменти. Забезпечення, приготування їжі, перевезення товарів - в армії є безліч завдань, які можна виконувати без зброї. Чому б їх не залучити? Це стосується тисяч людей. Тому наша позиція полягає в тому, що ми повинні це робити. Ми будемо намагатися донести це до парламенту, переконати військових у необхідності цього. І коли нам вдасться це зробити, це буде реалізовано. Я вважаю, що це неминуче", - заключив міністр.

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