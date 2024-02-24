Мобилизация лиц, находящихся в лагерях или в тюрьмах, произойдет только при поддержке этой идеи Верховной Радой Украины, заявил Денис Малюска в интервью "Укринформу".

"Я не могу предусмотреть конкретные действия или время, когда это произойдет, поскольку это зависит от решения Верховной Рады. Однако я уверен, что это необходимо сделать, и я верю, что это неизбежно", - подчеркнул он.

По словам министра, тема мобилизации осужденных вокруг себя накопила немало мифов из-за отсутствия изучения этого вопроса.

"У нас все представления об этом похожи на миф о Пригожине (лидере наемных войск "Вагнера"), который, как известно, выбивает узников из тюрем, где все обколоты татуировками, а авторитеты ходят с автоматами и могут убить кого угодно. Но на самом деле ситуация более прозрачна, проще и ближе к реальности", - отметил он.

Дополнительно Малюска отметил, что не все находящиеся в тюрьмах осужденные исключены из призыва. Он привел пример людей, получивших условный срок за нарушение ПДД.

"Например, какое-то лицо нарушило правила дорожного движения, проехало на красный свет, столкнулось с другой машиной на перекрестке, причинив серьезные травмы другому водителю, и на него было возбуждено уголовное дело, но ему был предоставлен условный срок. Этот человек продолжает вести обычный образ жизни , имеет работу и семью, просто периодически проходит апробацию. И такие люди не исключены из призыва. Я спрашиваю: почему?" – подчеркнул он.

Он добавил, что лица, нарушившие правила дорожного движения, равно как и обвиняемые в коррупции, должны быть вовлечены в мобилизацию.

"Это бессмысленно, безусловно, что такие люди должны быть вовлечены в мобилизацию. И здесь речь идет не о тюрьме. Есть много таких людей за ее пределами. Есть те, кто в тюрьме, и они не представляют реальной угрозы для общества Или армией Идеальным примером являются коррупционеры, их заключили в тюрьму, и почему бы не привлечь их к защите своей жизни, украденной, в определенном смысле, кровью.Более того, некоторые из них готовы и желают показать свою готовность исправиться, и они не будут убивать своих соотечественников. И даже если мы берем людей из тюрьмы", - заметил он.

В то же время, по его словам, осужденные, которые не несут опасности. Этих людей можно привлечь в хозяйственный комплекс армии.

Армия - это не только стрельба из артиллерии, здесь нужно делать много хозяйственной работы. Они могут начать обычную работу, используя лопаты и другие инструменты. Обеспечение, приготовление пищи, перевозка товаров - в армии есть множество задач, которые можно выполнять без оружия. "Это касается тысяч людей. Поэтому наша позиция заключается в том, что мы должны это делать. Мы будем пытаться донести это до парламента, убедить военных в необходимости этого. И когда нам удастся это сделать, это будет реализовано. Я считаю" , что это неизбежно", – заключил министр.

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