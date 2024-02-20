Цінність монети визначається не лише матеріалом та вагою, а й її історичною унікальністю.

На аукціоні українські 2 копійки 2010 року були продані за 21 101 гривню. Процес торгів включав 98 ставок. Як йдеться на спеціалізованому аукціоні Violity, цікавість до цієї монети була обумовлена її колекційною рідкістю: вона виготовлена на заготівці під 10 копійок та має колір "під золото".

За словами автора оголошення, монета перебуває в колекційному стані і не піддавалася реставрації.

Проте, є один дефект: обідок зверху занадто масивний і виступає. У той же час, він стає тоншим до низу, що призводить до враження, що монета була стесана. Але це не завадило продати ці 2 копійки за 565 доларів.

Цінність монети визначається не лише матеріалом і вагою, але і її історичною унікальністю. Наприклад, цінність копійок на "чужих" заготовках серед нумізматів є високою, оскільки такі монети ніколи не випускалися у промисловому масштабі і є дуже рідкісними.

Самостійно визначити, чи має монета значну вартість, важко. Часто колекційною робить її незначна деталь, яку помічають лише фахівці. Тому краще звернутися до спеціалістів для оцінки.

Фахівці можна знайти у спеціалізованих групах та пабліках у соцмережах. Однак, важливо пам'ятати, що за сам огляд фахівці не беруть гроші, адже вартість монети може бути дуже низькою, або ж не визначитися взагалі.

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