Ценность монеты определяется не только материалом и весом, но и ее исторической уникальностью.

На аукционе украинские 2 копейки 2010 были проданы за 21 101 гривну. Процесс торгов включал 98 ставок. Как говорится на специализированном аукционе Violity , интерес к этой монете был обусловлен ее коллекционной редкостью: она изготовлена ​​на заготовке под 10 копеек и имеет цвет "под золото".

По словам автора объявления, монета находится в коллекционном состоянии и не подвергалась реставрации.

Однако есть один дефект: ободок сверху слишком массивный и выступает. В то же время, он становится тоньше к низу, что приводит к впечатлению, что монета была стесана. Но это не помешало продать эти 2 копейки за 565 долларов.

Ценность монеты определяется не только материалом и весом, но и ее исторической уникальностью. Например, ценность копеек на "чужих" заготовках среди нумизматов высока, поскольку такие монеты никогда не выпускались в промышленном масштабе и очень редки.

Самостоятельно определить, имеет ли монета значительную стоимость, затруднительно. Часто коллекционной делает ее незначительную деталь, которую замечают только специалисты. Поэтому лучше обратиться к специалистам для оценки.

Специалисты можно найти в специализированных группах и пабликах в соцсетях. Однако, важно помнить, что за сам обзор специалисты не берут деньги, ведь стоимость монеты может быть очень низкой, или не определиться вообще.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.