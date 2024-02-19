Слід зазначити, що до оплати газу додається плата за його доставку, яка може відрізнятися в різних регіонах.

У лютому тарифи на природний газ для побутових споживачів в Україні залишатимуться на тому ж рівні, що й у попередні місяці.

Більшість українців є клієнтами "Нафтогазу" і сплачують 7,96 гривні за кубометр газу при споживанні 9,9 кубометра, що становить соціальну норму на трьох осіб лише для приготування їжі на плиті.

Таким чином, вони оплатять 78,8 гривень. Отже, сума, яку доведеться сплатити за спожитий газ, залишиться незмінною в порівнянні з попереднім періодом.

Варто також зазначити, що до оплати газу додається плата за його доставку, яка може відрізнятися у різних регіонах. Оскільки в Україні немає єдиного тарифу на газ, постачальники встановлюють власні. За даними, тарифи коливаються від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр, залежно від постачальника. Ось тарифи на газ від різних постачальників:

"ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Варто нагадати, що для правильного вимірювання показників газового лічильника спочатку потрібно визначити, який тип лічильника має встановлено. Їх буває два види: механічні та електронні.

Механічний лічильник має барабан із цифрами, розділеними на дві частини. Важливо пам'ятати, що цифри після коми (або іншого розділювача з правого боку) не потрібно записувати. Якщо всі цифри мають однаковий колір, і коми або крапки відсутні, то потрібно записати повне число.

Електронний лічильник замість барабана має екран. Принцип запису показань залишається тим самим: цифри записуються зліва направо до коми. На таких приладах кольорових змін не відбувається, тому користувачам необхідно бути особливо уважними.

Джерело: ГазПравда.

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