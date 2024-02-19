Следует также отметить, что к оплате газа прилагается плата за его доставку, которая может отличаться в разных регионах.

В феврале тарифы на газ для бытовых потребителей в Украине будут оставаться на том же уровне, что и в предыдущие месяцы.

Большинство украинцев являются клиентами "Нефтегаза" и платят 7,96 гривны за кубометр газа при потреблении 9,9 кубометра, что составляет социальную норму на трех человек только для приготовления пищи на плите.

Таким образом они оплатят 78,8 гривен. Следовательно, сумма, которую придется заплатить за потребленный газ, останется неизменной по сравнению с предыдущим периодом.

Следует также отметить, что к оплате газа прилагается плата за его доставку, которая может отличаться в разных регионах. Поскольку в Украине нет единого тарифа на газ, поставщики устанавливают свои собственные. По данным тарифы колеблются от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр, в зависимости от поставщика. Вот тарифы на газ от разных поставщиков:

"ЭРУ Людям" - 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр; "

Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания энергии" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Следует напомнить, что для правильного измерения показателей газового счетчика сначала нужно определить, какой тип счетчика установлен. Их бывает два вида: механические и электронные.

Механический счетчик имеет барабан с цифрами, разделенными на две части. Важно помнить, что цифры после запятой (или другого разделителя с правой стороны) не нужно записывать. Если все цифры имеют одинаковый цвет, и запятые или точки отсутствуют, то нужно записать полное число.

Электронный счетчик вместо барабана имеет экран. Принцип записи показаний остается прежним: цифры записываются слева направо к запятой. На таких приборах цветовые изменения не происходят, поэтому пользователям необходимо быть особенно внимательными.

Источник: ГазПравда.

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