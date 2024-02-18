Згідно з опублікованими даними, ця монета номіналом у 5 копійок відноситься до різновиду 1.1ААк.

На аукціоні була продана українська монета номіналом у 5 копійок 1992 року за суму 8 024 гривні. Протягом торгів було зроблено 44 ставки. Цікавість до цієї монети викликана її колекційною рідкісністю, зокрема, варіантом 1.1ААк. Це слідує з даних спеціалізованого сайту Violity.

Так, українські 5 копійок 1992 року були продані на аукціоні за трохи більше ніж за 200 доларів, конкретно за 8024 гривні. Колекціонери активно боролися за цю монету, подаючи майже півсотні ставок.

Перша ставка склала 1 грн – і таким чином монета здорожчала у понад 8 000 разів. Зафіксовані на фотографії сліди ударів та подряпини свідчать про те, що монета, мабуть, перебувала в обігу. Проте, не зважаючи на це, реставрації не піддавали.

Згідно з опублікованими даними, ця монета належить до різновиду 1.1ААк, що спричинило значний інтерес до неї через її рідкісність. Цей різновид виник внаслідок помилки на монетному дворі, коли деякі монети отримали великі насічки на гурті. Саме такі 5 копійок шукають та цінують нумізмати.

Варто зазначити, що пошук цінних монет є складним завданням через їхню рідкість, але навіть одна копійка може вирішити фінансові проблеми, оскільки колекціонери часом готові заплатити за них надзвичайні суми. Найбільший інтерес серед нумізматів викликають старі копійки, випущені у 90-х або 2000-х роках.

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