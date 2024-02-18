На аукционе была продана украинская монета номиналом в 5 копеек 1992 за сумму 8 024 гривны. В течение торгов было сделано 44 ставки. Интерес к этой монете вызван ее коллекционной редкостью, в частности, вариантом 1.1ААк. Это следует из данных специализированного сайта Violity.

Так, украинские 5 копеек 1992 года были проданы на аукционе за чуть больше 200 долларов, конкретно за 8024 гривны. Коллекционеры активно боролись за эту монету, подавая почти полсотни ставок.

Первая ставка составила 1 грн – и таким образом монета подорожала более чем в 8 000 раз. Запечатленные на фотографии следы ударов и царапины свидетельствуют о том, что монета, по-видимому, находилась в обращении. Однако, несмотря на это, реставрации не подвергали.

Согласно опубликованным данным, эта монета относится к разновидности 1.1ААк, что повлекло за собой значительный интерес к ней из-за ее редкости. Эта разновидность возникла в результате ошибки на монетном дворе, когда некоторые монеты получили большие насечки на группе. Именно такие 5 копеек ищут и ценят нумизматы.

Стоит отметить, что поиск ценных монет является сложной задачей из-за их редкости, но даже одна копейка может решить финансовые проблемы, поскольку коллекционеры готовы заплатить за них чрезвычайные суммы. Наибольший интерес среди нумизматов вызывают старые копейки, выпущенные в 90-е или 2000-е годы.

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