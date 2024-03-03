Ваша робота та карма, безумовно, мають значення, як і принципи фен-шуй.

Отже, у цій статті ви прочитаєте: «Гаманець якого кольору вам слід тримати, щоб залучити гроші».

Зв'язок між вашим гаманцем та фен-шуй

Де ви зберігаєте гроші одразу після їх отримання? У шафці, У банках? Ні! ви зберігаєте його у своєму гаманці чи сумочці.

Гаманець захищає ваші гроші, а також містить ваші віртуальні грошові картки.

Як будинок для вас, так і гаманець для грошей. При покупці гаманців одні акцентують увагу на дизайні, інші на ціні чи бренді.

Але, згідно з фен-шуй, насамперед слід приділити увагу кольору гаманця, оскільки він потенційно може вплинути на ваш загальний добробут.

Колір гаманця безпосередньо впливає на його або її фінансове становище і визначає, чи будете ви багатим і процвітаючим, чи переживете фінансову кризу.

Хороші кольори для гаманця за фен-шуй

Золото : Згідно з фен-шуй, це потужний і привабливий колір. Його енергія не тільки приваблює удачу, але також впливає та збільшує ваш процес витрат разом із збільшенням доходів. Людям, які люблять азартні ігри та часто ризикують грошима, не варто тримати цей яскравий кольоровий гаманець.

Носіння гаманця золотого кольору іноді може здатися дивним. Однак не обов'язково, щоб весь гаманець був золотим, підійде щось на зразок декоративного золотого логотипу чи партії.

Жовтий колір вважається символом світлого майбутнього. Це не тільки приносить яскравість у життя, а й приносить удачу та удачу. Як і золотий, жовтий колір також підійде, якщо більшість кольорів жовтого кольору.

Рожевий

Вважається, що рожевий колір - улюблений колір жінок. Він збільшує успіх. Згідно з фен-шуй, жінки мають носити гаманці рожевих відтінків, оскільки це майже подвоює їхню удачу. Цей гарний колір асоціюється як із багатством, так і зі зростанням.

Чорний

Найулюбленіший колір як чоловіків, так і жінок, чорний колір є найпотужнішим і найсильнішим кольором з усіх. Він поглинає сонячну енергію, що означає, що потрібно зберігати більше грошей та витрачати менше. Згідно з фен-шуй, якщо хтось страждає від фінансової кризи або пережив фінансову кризу, вона має змінити колір свого гаманця на чорний. Це покаже негайні результати. Проте чорний колір асоціюється з накопиченням чи накопиченням багатства, а чи не з його роздмухуванням.

Тримайтеся подалі від цих кольорових гаманців

червоний

Червоний – колір вогню. Це є символ життєвої енергії вогню. Як вогонь спалює все й веде до руйнування, і цей колір. Вважається, що це зруйнує все, включаючи вроджений успіх. Отже, в жодному разі не рекомендується зберігати гроші або гаманець на кухні або в інших місцях, оточених вогнем або червоним кольором.

Синій

Як і червоний колір, фен-шуй також рекомендує не тримати гаманець синього кольору. Не слід використовувати навіть гаманець або гаманець з синьою точкою або синім, якщо ви не хочете, щоб енергія зникла.

Джерело: astrotalk .

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