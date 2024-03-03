Ваша работа и карма, безусловно, имеют значение, как и принципы фэн-шуй.

Итак, в этой статье вы прочтете: «Кошелек какого цвета вам следует держать, чтобы привлечь деньги».

Связь между вашим кошельком и фэн-шуй

Где вы храните деньги сразу после их получения? В шкафчике, В банках? Нет! вы храните его в своем кошельке или сумочке.

Кошелек защищает ваши деньги, а также содержит ваши виртуальные денежные карты.

Как дом для вас, так и кошелек для денег. При покупке кошельков одни акцентируют внимание на дизайне, другие на цене или бренде.

Но, согласно фэн-шуй, в первую очередь следует уделить внимание цвету кошелька, поскольку он потенциально может повлиять на ваше общее благосостояние.

Цвет кошелька напрямую влияет на его или ее финансовое положение и определяет, будете ли вы богатым и процветающим или переживете финансовый кризис.

Хорошие цвета для кошелька по фен-шуй

Золото: Согласно фэн-шуй, это мощный и привлекательный цвет. Его энергия не только привлекает удачу, но также влияет и увеличивает ваш процесс расходов вместе с увеличением доходов. Людям, которые любят азартные игры и часто рискуют деньгами, не стоит держать этот яркий цветной кошелек.

Ношение кошелька золотого цвета иногда может показаться странным. Однако не обязательно, чтобы весь кошелек был золотым, подойдет что-нибудь вроде декоративного золотого логотипа или партии.

Желтый цвет считается символом светлого будущего. Это не только приносит яркость в жизнь, но и приносит удачу и удачу. Как и золотой, желтый цвет также подойдет, если большинство цветов желтого цвета.

Розовый

Считается, что розовый цвет является любимым цветом женщин. Он увеличивает удачу. Согласно фэн-шуй, женщины должны носить кошельки розовых оттенков, поскольку это почти удваивает их удачу. Этот красивый цвет ассоциируется как с богатством, так и с ростом.

Черный

Самый любимый цвет как мужчин, так и женщин, черный цвет является самым мощным и сильным цветом из всех. Он поглощает солнечную энергию, что означает, что нужно хранить больше денег и тратить меньше. Согласно фэн-шуй, если кто-то страдает от финансового кризиса или пережил финансовый кризис, он должен сменить цвет своего кошелька на черный. Это покажет немедленные результаты. Однако черный цвет ассоциируется с накоплением или накоплением богатства, а не с его раздуванием.

Держитесь подальше от этих цветных кошельков

Красный

Красный – цвет огня. Это символ жизненной энергии огня. Как огонь сжигает все и ведет к разрушению, так и этот цвет. Считается, что это разрушит все, включая врожденную удачу. Следовательно, ни в коем случае не рекомендуется хранить деньги или кошелек на кухне или в других местах, окруженных огнем или красным цветом.

Синий

Как и красный цвет, фэн-шуй также рекомендует не держать кошелек синего цвета. Не следует использовать даже кошелек или кошелек с синей точкой или чем-либо синим, если только вы не хотите, чтобы энергия исчезла.

Источник: astrotalk.

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