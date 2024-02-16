Після багатьох місяців протистояння в Авдіївці, командування ОСУВ прийняло рішення.

Про це заявив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Politeka.net.

Заявляється, що було принято рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східний околиці Авдіївки.

«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції», - підкреслив Тарнавський.

Наразі, за його словами, триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях.

«Відбувається планове посилення підрозділів», - запевнив Тарнавський.

Додамо, раніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк розповів про важкий відхід із практично оточеного під Авдіївкою укріпрайону "Зеніт"

За словами захисника, бійці вибиралися самостійно із втратами, всього робилися дві спроби відходу. Перша – у ніч на 14 лютого. Тоді, за його словами, пішли 10 людей та двоє повернулися пораненими, ще одного евакуювали вранці. Усі троє бійців, які пішли за військовиком, теж повернулися пораненими, включаючи й самого Віктора.

Наступної ночі, як розповів боєць, їм пообіцяли приїзд евакуаційної машини, але вона так і не приїхала. Боєць попросив допомоги, заявивши, що їх планують залишити в Авдіївці, ащоб продовжувати бої за місто.

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