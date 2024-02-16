После многих месяцев противостояния в Авдеевке командование ОСУВ приняло решение.

Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Politeka.net.

Заявляется, что было принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

«Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

Решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции», - подчеркнул Тарнавский.

По его словам, продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях.

«Происходит плановое усиление подразделений», – заверил Тарнавский.