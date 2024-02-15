Рятувальники продовжують пошуки дитини, яка зникла за трагічних обставин.

Пошуки дитини йдуть у Чернівецькій області, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС.

Дівчинка зникла 13 лютого в селі Бережонка Банилівської тергромади Вижницького району.

Дитина поверталася зі школи разом із 15-річним братом.

«Зі слів юнака, вони переходили місток і впали в річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору», - розповіли рятувальники.

Пошуки 8-річной дівчинки тривають. Залучено майже 130 людей, серед яких 46 надзвичайників. Також від ДСНС залучено 6 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 2 БПЛА.

Пошуковці обстежують русло річки, берег, прилеглу територію, водолази Служби порятунку проводять пошуки у водоймі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рівненські надзвичайники врятували 2 дітей та 3 дорослих, які провалилися під кригу

Подія сталася у с. Рокитне, на місцевому ставку. Людей врятували за допомогою надувного човна і мотузки.

Раніше рятувальники врятували дитину на озері на Львівщині.

12-річна дівчинка під час прогулянки вирішила вийти на замерзлу водойму, проте, повертаючись до берега помітила, що під ногами ламається тонка крига. Дитина знаходилась на відстані 10 м від берега.

«Рятувальники на човні підплили якомога ближче до дівчинки, після чого підтягнули її рятувальною мотузкою і вже на човні доправили до берега», - розповідали рятувальники.

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