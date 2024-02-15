Поиски ребенка идут в Черновицкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

Девочка пропала 13 февраля в селе Бережонка Баниловской тергромады Вижницкого района.

Ребенок возвращался со школы вместе с 15-летним братом.

«По словам юноши, они переходили мостик и упали в реку. Парень выплыл из водоема, а девочка исчезла из виду», - рассказали спасатели.

Поиски 8-летней девочки продолжаются. Привлечены около 130 человек, среди которых 46 чрезвычайников. Также от ГСЧС привлечены 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.

Поисковики обследуют русло реки, берег, близлежащую территорию, водолазы Службы спасения проводят поиски в водоеме.

Напомним, ранее стало известно, что ровенские чрезвычайники спасли 2 детей и 3 взрослых, провалившихся под лед

Событие произошло в с. Ракитное, на местном пруду. Людей спасли с помощью надувной лодки и веревки.

Ранее спасатели спасли ребенка на озере во Львовской области.

12-летняя девочка во время прогулки решила выйти на замерзший водоем, однако, возвращаясь к берегу, заметила, что под ногами ломается тонкий лед. Ребенок находился в 10 м от берега.

«Спасатели на лодке подплыли поближе к девочке, после чего подтащили ее спасательной веревкой и уже на лодке доставили к берегу», - рассказывали спасатели.

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