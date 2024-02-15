Витрати домогосподарств на електрику збільшуються, оскільки багато хто користується електричними пристроями чи кондиціонерами, щоб обігріти житло.

Представники компанії YASNO наголошують на важливому застереженні для власників двозонних лічильників електроенергії. Представники компанії YASNO звернулися до власників двозонних лічильників на своїй Facebook-сторінці. Вони розкрили, на що потрібно звернути увагу споживачам, щоб не заплатити зайві гроші.

У своєму повідомленні на Facebook вони нагадали клієнтам про необхідність правильної передачі показників. Зокрема, компанія закликає внести тільки два показання, що відображаються на табло лічильника з інтервалом у 10 секунд.

Важливо пам'ятати, що загальна кількість спожитої електроенергії домогосподарством не включається в передачу показань. Якщо ви помітили, що сума, нарахована за електроенергію у вашій платіжці, виявилася неправильною, рекомендується негайно повідомити про це оператора системи розподілу та скоригувати показання.

Фахівці компанії YASNO наголошують на необхідності звернутися до вашого оператора системи розподілу, якщо ви помітили, що обсяг спожитої електроенергії здається вам надто великим. Відразу ж вживайте заходів для коригування цієї ситуації та формування актуальних рахунків.

Нагадаємо також, що Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року — до 2,64 грн за кВт. Але взимку, як правило, витрати домогосподарств на електрику збільшуються, оскільки багато хто користується електричними пристроями або кондиціонерами, щоб обігріти своє житло.

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