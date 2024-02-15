Расходы домохозяйств на электричество увеличиваются, поскольку многие пользуются электрическими устройствами или кондиционерами, чтобы обогреть жилье.

Представители компании YASNO отмечают важную оговорку для владельцев двухзонных счетчиков электроэнергии. Представители компании YASNO обратились к владельцам двухзонных счетчиков на своей Facebook-странице. Они раскрыли, на что следует обратить внимание потребителям, чтобы не заплатить лишние деньги.

В своем сообщении на Facebook они напомнили клиентам о необходимости правильной передачи показателей. В частности, компания призывает внести только два показания на табло счетчика с интервалом в 10 секунд.

Важно помнить, что общее количество потребленной электроэнергии домохозяйством не включается в передачу показаний. Если вы заметили, что сумма, начисленная за электроэнергию в вашей платежке, оказалась неправильной, рекомендуется немедленно сообщить об этом оператору системы распределения и скорректировать показания.

Специалисты компании YASNO отмечают необходимость обратиться к вашему оператору системы распределения, если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии кажется вам слишком большим. Сразу же принимайте меры по корректировке этой ситуации и формированию актуальных счетов.

Напомним также, что Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года - до 2,64 грн за кВт. Но зимой, как правило, расходы домохозяйств на электричество увеличиваются, поскольку многие пользуются электрическими устройствами или кондиционерами, чтобы обогреть жилье.

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