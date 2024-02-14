Поранений воїн ЗСУ стоїть в переході, щоб зібрати гроші на ліки та їжу.

61-річний Віталій Лашевич пережив поранення на війні, але тепер змушений просити милостиню в переході, щоб мати можливість купити ліки, продукти та оплатити комунальні послуги. Про це повідомляє ТСН.

Віталій захищав державу, служачи у 205-му батальйоні Тероборони України. Він брав участь у боях за Київщину, боровся за Сєвєродонецьк, Соледар та Бахмут, пройшов досвід мінометника у Лимані, де і був поранений у руки.

Незважаючи на всі досягнення та державні нагороди, ВЛК списала військового за віком та станом здоров'я, а також вказала, що його захворювання пов'язані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини". Тому наразі він відстоює свої права, бажаючи працювати, але не маючи такої можливості. Після поранення воїн не може підняти рук, має проблеми з хребтом та пухлину в голові.

Сьогодні, зважаючи на обставини, Віталій Лашевич мусить просити милостиню в переході. Адже лише це дає йому можливість принаймні сплатити комунальні послуги.

Небайдужі українці можуть підтримати захисника:

Номер карти Віталія: 4149 4993 9624 5043

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u

Останні новини України:

Знищено великий десантний корабель рф: офіційні подробиці та чим був особливий "Цезар Куніков"

Сирський зробив нову тривожну заяву: "Обстановка надзвичайно складна"

Частина багатоповерхівки впала після нової атаки РФ: під завалами люди