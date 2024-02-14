Згідно з астрологічним прогнозом на 14 лютого, сьогоднішній день буде таким непростим, що його відлуння відчуватиметься ще протягом наступних днів.

Короткий астрологічний прогноз на 14 лютого для всіх Знаків Зодіаку дала астрологиня, авторка каналу Scorpio.

За її словами, енергії сьогоднішнього дня, 14 лютого, пов’язані із з’єднанням двох агресивних планет Марса та Плутона, до яких стрімко наближається Венера - планета кохання.

«Тому яскравих емоцій буде через край: тут вам і ревнощі, і сльози, і усілякі страсті, гордість, рішучість, драматизм, палке з'ясовування стосунків, і рокове кохання. Оце так День закоханих!», - підкреслила астрологиня.

На державному рівні, за словами експертки з прогнозів, ції енергії вплинуть на активізацію збройного конфлікту.

«Отже, сьогодні і протягом наступних кількох днів (а краще числа так десь до 21-го) намагайтесь не сперечатись з партнерами, оскільки позитивного результату ви не отримаєте, а лише нашкодите стосункам», - порадила астрологиня.

Всім Знакам Зодіаку експертка порекомендувала спрямувати цей енергетичний підйом в конструктивне русло.

«І не забувайте дотримуватись правил безпеки, не ігноруйте сигнали тривоги. З фінансами теж будьте обережнішими…», - підкреслила авторка каналу Scorpio.

Зазначимо, що народжена 14 лютого людина за знаком Зодіаку - Водолій.

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