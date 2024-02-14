Согласно астрологическому прогнозу на 14 февраля, сегодняшний день будет таким непростым, что его эхо будет ощущаться еще в течение следующих дней.

Краткий астрологический прогноз на 14 февраля для всех Знаков Зодиака дала астролог, автор канала Scorpio .

По ее словам, энергии сегодняшнего дня, 14 февраля, связаны с соединением двух агрессивных планет Марса и Плутона, к которым стремительно приближается Венера – планета любви.

«Поэтому ярких эмоций будет через край: здесь вам и ревность, и слезы, и всяческие страсти, гордость, решительность, драматизм, пылкое выяснение отношений, и роковая любовь. Вот так День влюбленных!», - подчеркнула астрологиня.

На государственном уровне, по словам эксперта по прогнозам, эти энергии повлияют на активизацию вооруженного конфликта.

«Итак, сегодня и в течение следующих нескольких дней (а лучше числа до 21-го) старайтесь не спорить с партнерами, поскольку положительного результата вы не получите, а лишь навредите отношениям», - посоветовала астрологиня.

Всем знакам Зодиака эксперт порекомендовала направить этот энергетический подъем в конструктивное русло.

«И не забывайте соблюдать правила безопасности, не игнорируйте сигналы тревоги. С финансами тоже будьте осторожнее…», - подчеркнула автор канала канала Scorpio.

Отметим, что рожденный 14 февраля человек по знаку Зодиака – Водолей.

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