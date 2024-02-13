Три міських та одна обласна рада прийняли рішення, що підтримують Ірину Фаріон.

Долинська міська рада прийняла рішення про підтримку Ірини Фаріон та неприпустимість мови ворога в лавах ЗСУ. Також Івано-Франківська міська рада, Львівська міська рада та Львівська обласна рада ухвалили рішення з вимогою припинити політичне цькування Ірини Фаріон та утверджувати українську мову.

Про це інформує сама Фаріон на своїй сторінці у Фейсбук.

"До зустрічі, рідні долиняни. Долинська міська рада ПЕРША ухвалила рішення про мою підтримку і неприпустимість мови ворога в лавах ЗСУ. Услід за нею рішення з вимогою припинти політичне цькування Ірини Фаріон та утверджувати українську мову ухвалили Івано-Франківська міська рада, Львівська міська і обласна ради. Дякую, колеги", - пише вона.

Нагадаємо, що 7 лютого Галицький районний суд міста Львова у своєму рішенні відмовив Ірині Фаріон у поновленні на роботі у Львівській політехніці як професорки. В рішенні суду зазначено, що її висловлювання стосовно російськомовних військовослужбовців були визнані аморальним проступком.

Останні новини України:

На жаль, дива не сталось: на Одещині попрощалися з бійцем, який вважався зниклим безвісти

Яке покарання загрожує полякам за зіпсоване україньске зерно: деталі справи

Мобілізація в Україні: українці вимагають призвати поліцейських та замінити їх цивільними