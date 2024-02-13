Долинский городской совет принял решение о поддержке Ирины Фарион и недопустимости языка врага в рядах ВСУ. Также Ивано-Франковский городской совет, Львовский городской совет и Львовский областной совет приняли решение с требованием прекратить политическую травлю Ирины Фарион и утверждать украинский язык.
Об этом сообщает сама Фарион на своей странице в Фейсбуке.
"До встречи, родные долиняне. Долинский городской совет ПЕРВЫЙ принял решение о моей поддержке и недопустимости языка врага в рядах ВСУ. Вслед за ним решение с требованием прекратить политическую травлю Ирины Фарион и утверждать украинский язык приняли Ивано-Франковский городской совет, Львовский совета. Спасибо, коллеги" , - пишет она.
Напомним, что 7 февраля Галицкий районный суд Львова в своем решении отказал Ирине Фарион в возобновлении на работе во Львовской политехнике в качестве профессора. В решении суда отмечено, что ее высказывания в отношении русскоязычных военнослужащих были признаны аморальным проступком.
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