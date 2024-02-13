Відповідно до проекту, поруч із православною святинею планується створення Пантеону Героїв та "Молитовного кола діалогу", що стане місцем для міжконфесійного спілкування. Про це повідомляє Інформатор.

Крім того, планується створення Пантеону Національних Героїв поруч із Києво-Печерською лаврою. Цей новий пам'ятковий комплекс, згідно з ідеєю, буде простягатися від станції метро "Арсенальна" до Національного музею історії України у Другій світовій війні через Національний музей Голодомору-геноциду та Києво-Печерську лавру. Територіально обидва проекти будуть розташовані навколо лаври, в частині нинішньої її території.

Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", та Мар'яна Томин, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики, розповіли про ці нові ідеї у проєкті "Реальна історія". Остапенко підкреслив, що Києво-Печерська лавра має величезне історичне значення для українського народу і є центром різних аспектів духовної, культурної і наукової спадщини.

Останні новини України:

Любителька рф влаштувала танці, поки везли труну полеглого Героя: скандал потрапив на відео

Побачення в Одесі ледь не закінчилось трагедією, справою зайнялась поліція: деталі

Мовний скандал спалахнув в Одесі, активіста намагались задушити: подробиці кричущого випадку