Согласно проекту, рядом с православной святыней планируется создание Пантеона Героев и "Молитвенного круга диалога", который станет местом межконфессионального общения. Об этом сообщает Информатор .

Кроме того, планируется создание Пантеона Национальных Героев рядом с Киево-Печерской лаврой. Этот новый памятник, согласно идее, будет простираться от станции метро "Арсенальная" до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне через Национальный музей Голодомора-геноцида и Киево-Печерскую лавру. Территориально оба проекта будут расположены вокруг лавры, в части ее нынешней территории.

Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", и Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики, рассказали об этих новых идеях в проекте "Реальная история" . Остапенко подчеркнул, что Киево-Печерская лавра имеет огромное историческое значение для украинского народа и является центром разных аспектов духовного, культурного и научного наследия.

Последние новости Украины:

Любительница России устроила танцы, пока везли гроб павшего Героя: скандал попал на видео

Свидание в Одессе чуть ли не закончилось трагедией, делом занялась полиция: детали

Языковой скандал разразился в Одессе, активиста пытались задушить: подробности вопиющего случая