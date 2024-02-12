Гаряча ванна + пухнастий білий рушник = справжня розкіш, але як зберегти ці рушники пухнастими та білими?

Можливо, вам захочеться скористатися відбілювачем, який чистить та дезінфікує зокрема рушники.

Однак згодом відбілювач може послабити волокна і зробити рушники менш поглинаючими.

Це також може спричинити пожовтіння тканини. Крім того, побутовий хлорний відбілювач – досить агресивна хімічна речовина, яка може обпекти шкіру.

Як відбілити рушники: використовуйте правильну кількість миючого засобу

Використання занадто малої кількості миючого засобу означає, що те, що ви використовуєте, не буде таким ефективним. Однак використання занадто великої кількості миючого засобу залишає залишки на рушниках, роблячи їх твердішими і менш поглинаючими, коли вони висихають.

Використовуйте теплу воду

Одна з найважливіших речей, яку слід враховувати, думаючи про те, як прати рушники, - це температура води, рекомендується температура 40 градусів за Цельсієм.

Вода буде досить теплою, щоб позбутися мікробів в одній з найбрутальніших речей у вашому будинку, але не настільки гарячий, щоб пошкодити волокна і залишити певні типи плям.

Прати тільки з білим

Ви знаєте, що, якщо прати білі рушники червоними, ви отримаєте рожеві рушники. Не слід прати рушники навіть разом з одягом найсвітліших кольорів, включаючи бежевий. Причина в тому, що колір все одно може проникнути на рушники з високою здатністю, що вбирає, і викликати сірість.

Як відбілити рушники, не використовуйте пом'якшувач тканини

Може здатися очевидним, що кондиціонер для білизни допоможе зберегти ваші рушники пухнастими та м'якими. Хоча насправді це погана ідея. Кондиціонер для білизни розроблений таким чином, щоб прилипати до тканин та покривати їх тонким шаром. Це робить їх менш поглинаючими.

Використовуйте оцет

Один з найдивовижніших секретів чищення білих рушників без відбілювача полягає в тому, що це лише одна з багатьох речей, які слід чистити за допомогою оцту. Додавання від півсклянки до чашки білого оцту, що дистилює, при кожному пранні допоможе видалити плями і відбілити рушники: ви можете додати його в дозатор для кондиціонера для білизни. Розбавте одну частину оцту в чотирьох частинах води і розпорошите її безпосередньо на плями - це також спосіб їхньої попередньої обробки.

Як відбілити рушники, використовуйте харчову соду

Харчова сода - ще один із тих чарівних інгредієнтів, які очищають практично всі. Додавання півсклянки харчової соди у ваш звичайний пральний порошок підвищить його очищувальну та відбілюючу здатність. Паста з харчової соди та води, нанесена безпосередньо на плями, допоможе послабити та видалити їх.

Використовуйте перекис водню

Якщо ви зациклилися на ідеї, що відбілювач - найкращий спосіб зробити білу білизну білою, чому б просто не змінити тип відбілювача? Перекис водню (3%) - це відбілювач, що не містить хлору, який справляється зі своїм завданням без негативних побічних ефектів. Просто додайте півсклянки разом із звичайним пральним порошком.

Як відбілити рушники: попереднє замочування в лимоні

Є вагома причина, чому лимон є поширеним інгредієнтом натуральних засобів для чищення: він працює! Для особливо стійких плям спробуйте попередньо замочити в лимонному розчині. Наповніть велику каструлю водою, нарізаною скибочками лимоном і доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь, додайте білі рушники і дайте їм увібратися протягом години, перш ніж прати.

Джерело: hgtv.ca.

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