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21 березня – 19 квітня Оуен, У роботі та господарстві Король Монет та Сімка Кубків: певні очікування закінчуються дещо гірким кінцем. Ви зможете отримати частину насолоди в панорамі. Не здавайтесь, бо попереду ще багато частин. Деяка сума доходу може бути незавершеною. У коханні та оточенні Четвірка Кубків та Паж Кубків: ви намагаєтеся вирішити дещо незручні ситуації. Вам знадобиться час та допомога, щоб рухатися вперед, оскільки деякі умови виходять з-під контролю. Дитячі фігурки стануть значною частиною вашого життя. У здоров'я та вашої енергії, Четвірка Меч і Туз Жезлов: ваш настрій буде на підйомі, оскільки ви знайдете відповідні шляхи вирішення своїх проблем. Ваша творча сила потребує розкриття. Ви можете відкрити нові частини себе. Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 5. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, У роботі та економіці Шістка Кубків та Порожня карта: приходять новини з минулого, щоб внести заряд енергії та гармонії у ваше оточення. Ще не все вирішено, так що зачекайте, адже Всесвіт надасть вам таку вірну можливість. Цього тижня будуть цікаві азартні ігри. У любові та оточенні Жриця та Суд: вас починає охоплювати холодність та байдужість. Ви недоступні для будь-якої розмови. Вам хочеться самотності та тиші. З боку сім'ї член спробує влізти у ваше неробство. Про здоров'я та вашу енергетику, Десятка Кубків і Диявол: ваш стан прийнятний, але ви турбуєтеся про стан близької людини. Через ваші думки все затьмарюється, і замість того, щоб фіксувати занепокоєння зовні, вам слід зосередитися на внутрішньому. Ваш колір та щасливе число: червоний та 6. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, У роботі та господарстві Помірність та Лицар Кубків: насолоджуйтесь невеликим, але гарним балансом, якого можна досягти за короткий час. Партнерам потрібні гучні теми, щоб почуватися добре і повноцінно, тому будьте пильні і переконайтеся, що ви не входите до їх пропозицій. Вам доведеться працювати на певну людину як послугу в останню хвилину. У коханні та оточенні Дев'ятка Монет та Імператор: будьте впевнені, що у вас є один із найкращих стовпів, які підтримують ваші почуття по відношенню до інших. Самооцінка відбивається у наших розмовах і цього разу менше не буде. Важлива чоловіча фігура запропонує вам солідний план чи подарунок. Що стосується здоров'я і вашої енергії, Сімка монет і Колісниця: хороший ритм життя призводить до хорошої якості життя, хоча ви можете зазнати деяких невдач, пов'язаних із зором або слухом. Ваш колір та щасливе число: Гранат та 5. РАК

21 червня – 22 липня Рак, У роботі та господарстві Десятка Жезлов та Дев'ятка Жезлов: цей момент неможливо продовжити у часі. Зрештою, ви можете втомитися і, крім того, зіткнутися з проблемами в управлінні. Не беріться за все наполовину виконані завдання, тому що ви хочете виглядати добре перед усіма. У коханні та оточенні Король Мечів та Зірка: критика, якщо вона не конструктивна, завдає шкоди. Якщо критика направлена ​​на адресу самого себе, єдине рішення – це бойкот. Будьте обережні, тому що ви станете каталізатором припинення багатьох розмов та почуттів із людьми. Що стосується здоров'я та енергії, П'ятірка монет і Трійка кубків: остерігайтеся надмірностей, які, як ви знаєте, шкідливі для вас. Це не складне рішення. Уважно стежте за своїми колінами та дихальною системою. Ваш колір та щасливе число: Сірий та 0. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, У роботі та господарстві Корольова Мечів та Десятка Мечів: жорсткість та невміння відкривати нові шляхи для розвитку себе спровокують невдачі та блокування. Велика ймовірність напружених зустрічей із жіночими фігурами та великих грошових втрат. У коханні та оточенні П'ятірка Мечів та Сили: будуть розкриті брудні ігри та брехня. Якщо ви хочете піти цим шляхом, ви маєте право, але знаєте про наслідки. Можливо, це розплата за ту саму угоду, але це вихід. Контролюйте ці імпульси. У здоров'я та вашої енергії, Лицар Мечів та Імператриця: залежно від вашого віку можуть з'явитися вікові захворювання чи патології. Ваш колір та щасливе число: Фісташковий та 4. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діва,

У роботі та економіці Смерть і Трійка монет: станеться несподівана та безсовісна трансформація, яка змусить вас поглянути на своє оточення та те, як ви отримуєте через нього зиск, іншими очима. Вам доведеться спілкуватися з іншими, щоб просуватися вперед у реалізації своїх планів.

У коханні та оточенні Десятка монет і П'ятірка кубків: ваше щастя випереджає всі лиха, які можуть статися на вашому шляху, і тому ви працюватимете, щоб не почуватися потопленим. Побачити позитивний бік життя. Ви не врахуєте думку чи навіть допомогу людини до організації плану, і це призведе до конфронтації.

За здоров'ям і своєю енергією, Башта і Дурень: все вибухне. Можуть виникнути проблеми із травленням, і спроба утримати все в собі таїть у собі небезпеку. Незабаром почнуть виявлятись фізичні симптоми.

Ваш колір та щасливе число: Коричневий та 4.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці Сімка Жезлов та Туз Монет: важливість того, щоб робити крок за кроком, щоб рухатися вперед, полягає в тому, що це дозволяє вам бути більш терплячими і що результати будуть більш правдивими та стабільними. Ви всього за один крок від великого досягнення вашої внутрішньої впевненості та зовнішнього іміджу.

У коханні та оточенні Справедливість та Четвірка Жезлов: можливо, ви наближаєтеся до моменту нудьги чи потреби в оновленні. Це дуже узагальнений етап по всіх ланках, що вимагає оригінальності та схильності. Ви будете присутні більш ніж на одному урочистості, і це може вимагати підготовки вашого бюджету.

У здоров'я і вашої енергії, Світ і Королева Кубків: з'являються деякі незначні ознаки щодо рідин або крові, але нема про що турбуватися. Фактично, ваша аура випромінює високу вібрацію у ваше оточення.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 7.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон,

У роботі та господарстві Паж Жезлов та Вісімка Кубків: хоча у вас є ініціатива та пропозиції, у вас буде відчуття, що ви не робите зі свого боку максимум можливого. Це не негатив, це питання перфекціонізму, яке приноситиме постійне роздратування. Не зациклюйтеся на фінансових питаннях, які вже оплачені. Зосередьтеся на тому, як ви збираєтесь оговтатися від них.

У коханні та оточенні Король Кубків та Трійка Жезлов: ви отримуєте гарні вібрації та знаки прихильності, але хочете більшого. Не вимагайте кількості, а якості багато не буває, і вам має це подобатися. Є великі можливості для розширення та оновлення кіл дозвілля.

У здоров'я та вашої енергії Король Жезлов та Двійка Кубків: комфорт, безпека та спокій. Це могло б підбити підсумок вашого дня. Не порушуйте цю лінію, тому що навіть якщо ми маємо запаси енергії, ми ніколи не знаємо, коли нам доведеться їх використовувати.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 2.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та економіці Шістка Монет і Трійка Меч: підготуйте захист і, якщо можливо, спосіб контратаки, адже ви станете об'єктом безлічі недоречних атак. Ви станете свідком того, як зникають ваші кошти за рахунок рутинних платежів, так і за рахунок неприємних сюрпризів.

У коханні та оточенні, Двійка Жезлов і Чарівник: ваші стосунки йдуть непогано, але будьте обережні, якщо вони починають використовувати форми контролю над вашими думками та діями. Ваша особиста свобода може турбувати їх, хоча аргументів на користь такого захисту немає.

У здоров'ї та вашій енергії, Лицар Жезлов та Сімка Меч: ваші дії можуть викликати душевний дискомфорт. Ви знаєте, що виправити це положення буде складно, але перш за поставте, як ви почуватиметеся, праві ви чи ні.

Ваш колір та щасливе число: Охра та 6.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві П'ятірка Жезлов та Дев'ятка Кубків: будуть конфлікти з невеликою підставою для суперечок, до яких ви опинитеся залученими. Це правда, що ви хочете миру та гармонії, особливо для тих, хто вам дорогий, але, ймовірно, не обов'язково втручатися в те, до чого ви збираєтесь.

У коханні та оточенні Шістка Меч і Колесо Фортуни: Всесвіт поставить на вашому шляху потрібних людей для вашого навчання. Навіть якщо вони найнестабільніші та нестерпніші. З ними ви зможете опрацювати аспекти, щоб ваші емоції були сильнішими.

У здоров'ї та вашій енергії Путівник і Королева Жезлов: ви починаєте помічати спад, або з подоланих перешкод, або з дефіциту енергії. Якщо ви відчуваєте необхідність відступити, зробіть це. Коротка перерва підзарядить батареї.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 5.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці Паж Монет та Вісімка Жезлов: ви шукатимете нові плани, ініціативи та творчий підхід, щоб сприяти справжній командній роботі. Не тому, що справи йдуть погано, просто такі вібрації іноді необхідні. Декілька переваг приходять протягом короткого періоду часу.

У коханні та оточенні Сонце та Четвірка монет: існує ідеальне порозуміння, яке зробить цей день схожим на день мрії. Складіть романтичний, тихий план на день, щоб насолодитися сонцем.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Дев'ятка Меч і Туз Меч: будьте обережні з майбутнім лікуванням, їжею або речовинами, які, як ви знаєте, можуть створити для вас проблеми. Слідкуйте за цим дуже уважно. Навколо вас заряджена енергія.

Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 2.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та економіці Повішений та Королева монет: зупиніться на тому, як ви підходите до своєї системи роботи, чи хочете ви змін або продовжите в тому ж дусі. У вас будуть кошти, що дають змогу впоратися з економічними пробілами, які відкриються.

У коханні та оточенні Двійка Меч і Лицар Монет: про що ти не скажеш, ніхто не зможе здогадатися. Це неможливо ні для вас, ні для іншої сторони, яка має право знати, що вас турбує і яка ваша думка з питань, що обговорюються. Мати вербальну та розумову ясність. Ви зустрінетеся з людиною, більш доброзичливою, ніж ви звикли, який викличе певну думку сумніву, чи роблять вони це тому, що це щиро чи для своєї зручності.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Двійка монет і Туз кубків: про сухожилля, кістки і суглоби потрібно подбати.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 3.

Джерело: magic.horoscope.

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