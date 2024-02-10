Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Король Монет и Семерка Кубков: определенные ожидания заканчиваются несколько горьким концом. Вы сможете получить часть удовольствия в панораме. Не сдавайтесь, потому что впереди еще много частей. Некоторая сумма дохода может остаться незавершенной.

В любви и окружении Четверка Кубков и Паж Кубков: вы пытаетесь разрешить несколько неловкие ситуации. Вам понадобится время и помощь, чтобы двигаться вперед, поскольку некоторые условия выходят из-под контроля. Детские фигурки станут значительной частью вашей жизни.

В здоровье и вашей энергии, Четверка Мечей и Туз Жезлов: ваше настроение будет на подъеме, поскольку вы найдете соответствующие пути решения своих проблем. Ваша творческая сила нуждается в раскрытии. Вы можете открыть для себя новые части себя.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 5.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике Шестерка Кубков и Пустая карта: приходят новости из прошлого, чтобы внести заряд энергии и гармонии в ваше окружение. Еще не все решено, так что подождите, ведь Вселенная предоставит вам такую ​​верную возможность. На этой неделе будут интересны азартные игры.

В любви и окружении Жрица и Суд: вас начинает охватывать холодность и равнодушие. Вы недоступны для любого разговора. Вам хочется одиночества и тишины. Со стороны семьи член попытается влезть в ваше безделье.

О здоровье и вашей энергетике, Десятка Кубков и Дьявол: ваше состояние приемлемое, но вы беспокоитесь о состоянии близкого человека. Из-за ваших мыслей все затуманивается, и вместо того, чтобы фиксировать беспокойство снаружи, вам следует сосредоточиться на внутреннем.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 6.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Умеренность и Рыцарь Кубков: наслаждайтесь небольшим, но хорошим балансом, которого можно достичь за короткое время. Партнерам нужны шумные темы, чтобы чувствовать себя хорошо и полноценно, поэтому будьте бдительны и убедитесь, что вы не входите в число их предложений. Вам придется работать на определенного человека в качестве услуги в последнюю минуту.

В любви и окружении Девятка Монет и Император: будьте уверены, что у вас есть один из лучших столпов, поддерживающих ваши чувства по отношению к другим. Самооценка отражается в наших разговорах и на этот раз меньше не будет. Важная мужская фигура предложит вам солидный план или подарок.

Что касается здоровья и вашей энергии, Семерка монет и Колесница: хороший ритм жизни приводит к хорошему качеству жизни, хотя вы можете потерпеть некоторые неудачи, связанные со зрением или слухом.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 5.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Десятка Жезлов и Девятка Жезлов: этот момент невозможно продлить во времени. В конечном итоге вы можете устать и, кроме того, столкнуться с проблемами в управлении. Не беритесь за все наполовину выполненные задачи, потому что вы хотите хорошо выглядеть перед всеми.

В любви и окружении Король Мечей и Звезда: критика, если она не конструктивна, наносит ущерб. Если критика направлена ​​в адрес самого себя, единственное решение – это бойкот. Будьте осторожны, потому что вы станете катализатором прекращения многих разговоров и чувств с людьми.

Что касается здоровья и энергии, Пятерка монет и Тройка кубков: остерегайтесь излишеств, которые, как вы знаете, вредны для вас. Это не сложное решение. Внимательно следите за своими коленями и дыхательной системой.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Королева Мечей и Десятка Мечей: жесткость и неумение открывать новые пути для развития себя спровоцируют неудачи и блокировки. Велика вероятность напряженных встреч с женскими фигурами и больших денежных потерь.

В любви и окружении Пятерка Мечей и Силы: будут раскрыты грязные игры и ложь. Если вы хотите пойти по этому пути, вы имеете право, но знаете о последствиях. Может быть, это расплата за ту же сделку, но это не выход. Контролируйте эти импульсы.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Мечей и Императрица: в зависимости от вашего возраста могут появиться возрастные заболевания или патологии.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 4.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Смерть и Тройка монет: произойдет неожиданная и бессовестная трансформация, которая заставит вас взглянуть на свое окружение и то, как вы получаете через него выгоду, другими глазами. Вам придется общаться с другими, чтобы продвигаться вперед в реализации своих планов.

В любви и окружении Десятка монет и Пятерка кубков: ваше счастье опережает все бедствия, которые могут произойти на вашем пути, и поэтому вы будете работать, чтобы не чувствовать себя потопленным. Увидеть положительную сторону жизни. Вы не учтете мнение или даже помощь человека до организации плана и это приведет к конфронтации.

По здоровью и своей энергии, Башня и Дурак: всё взорвётся. Могут возникнуть проблемы с пищеварением, и попытка удержать все в себе таит в себе опасность. Вскоре начнут проявляться физические симптомы.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 4.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Семерка Жезлов и Туз Монет: важность того, чтобы делать шаг за шагом, чтобы двигаться вперед, заключается в том, что это позволяет вам быть более терпеливыми и что результаты будут более правдивыми и стабильными. Вы всего в одном шаге от великого достижения вашей внутренней уверенности и внешнего имиджа.

В любви и окружении Справедливость и Четверка Жезлов: возможно, вы подходите к моменту скуки или потребности в обновлении. Это очень обобщенный этап по всем звеньям, требующий оригинальности и предрасположенности. Вы будете присутствовать более чем на одном торжестве, и это может потребовать подготовки вашего бюджета.

В здоровье и вашей энергии, Мир и Королева Кубков: появляются некоторые незначительные признаки в отношении жидкостей или крови, но не о чем беспокоиться. Фактически, ваша аура излучает высокую вибрацию в ваше окружение.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 7.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Паж Жезлов и Восьмерка Кубков: хотя у вас есть инициатива и предложения, у вас будет ощущение, что вы не делаете со своей стороны максимум возможного. Это не негатив, это вопрос перфекционизма, который будет приносить постоянное раздражение. Не зацикливайтесь на финансовых вопросах, за которые уже оплачены. Сосредоточьтесь на том, как вы собираетесь оправиться от них.

В любви и окружении Король Кубков и Тройка Жезлов: вы получаете хорошие вибрации и знаки привязанности, но хотите большего. Не требуйте количества, а качества, много не бывает, и вам должно это нравиться. Есть большие возможности для расширения и обновления кругов досуга.

В здоровье и вашей энергии Король Жезлов и Двойка Кубков: комфорт, безопасность и спокойствие. Это могло бы подвести итог вашего дня. Не нарушайте эту линию, потому что даже если у нас есть запасы энергии, мы никогда не знаем, когда нам придется их использовать.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 2.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Шестерка Монет и Тройка Мечей: подготовьте защиту и, если возможно, способ контратаки, ведь вы станете объектом множества неуместных атак. Вы станете свидетелем того, как исчезают ваши средства как за счет рутинных платежей, так и за счет неприятных сюрпризов.

В любви и окружении, Двойка Жезлов и Волшебник: ваши отношения идут неплохо, но будьте осторожны, если они начинают использовать формы контроля над вашими мыслями и действиями. Ваша личная свобода может их беспокоить, хотя аргументов в пользу такой защиты нет.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Жезлов и Семерка Мечей: ваши действия могут вызывать душевный дискомфорт. Вы знаете, что исправить это положение будет сложно, но прежде поставьте, как вы будете себя чувствовать, правы вы или нет.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 6.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Пятерка Жезлов и Девятка Кубков: будут конфликты с небольшим основанием для споров, в которые вы окажетесь вовлеченными. Это правда, что вы хотите мира и гармонии, особенно для тех, кто вам дорог, но, вероятно, не обязательно вмешиваться в то, к чему вы собираетесь.

В любви и окружении Шестерка Мечей и Колесо Фортуны: Вселенная поставит на вашем пути нужных людей для вашего обучения. Даже если они самые нестабильные и невыносимые. С ними вы сможете проработать аспекты, чтобы ваши эмоции были сильнее.

В здоровье и вашей энергии Отшельник и Королева Жезлов: вы начинаете замечать спад, либо по преодоленным препятствиям, либо по дефициту энергии. Если вы чувствуете необходимость отступить, сделайте это. Короткий перерыв подзарядит ваши батарейки.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 5.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Паж Монет и Восьмерка Жезлов: вы будете искать новые планы, инициативы и творческий подход, чтобы способствовать настоящей командной работе. Не потому, что дела идут плохо, просто такие вибрации время от времени необходимы. Несколько преимуществ приходят в течение короткого периода времени.

В любви и окружении Солнце и Четверка монет: существует идеальное взаимопонимание, которое сделает этот день похожим на день мечты. Составьте романтический, тихий план на день, чтобы насладиться солнцем .

Что касается здоровья и вашей энергии, Девятка Мечей и Туз Мечей: будьте осторожны с предстоящим лечением, пищей или веществами, которые, как вы знаете, могут создать для вас проблемы. Следите за этим очень внимательно. Вокруг вас заряженная энергия.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 2.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и экономике Повешенный и Королева монет: остановитесь на том, как вы подходите к своей системе работы, хотите ли вы перемен или продолжите в том же духе. У вас будут средства, позволяющие справиться с экономическими пробелами, которые откроются.

В любви и окружении Двойка Мечей и Рыцарь Монет: о чем ты не скажешь, никто не сможет догадаться. Это невозможно ни для вас, ни для другой стороны, которая имеет право знать, что вас беспокоит и каково ваше мнение по обсуждаемым вопросам. Иметь вербальную и умственную ясность. Вы встретитесь с человеком, более дружелюбным, чем вы привыкли, который вызовет определенную мысль сомнения, делают ли они это потому, что это искренне или для своего удобства.

Что касается здоровья и вашей энергии, Двойка монет и Туз кубков: о сухожилиях, костях и суставах нужно позаботиться.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 3.

Источник: magic.horoscope.

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