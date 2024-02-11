Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 11 лютого, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро на одній карті?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Овен, якщо є щось, чим ви відомі, то це поспіх, але Вісімка Жезлов навпаки каже, що вам слід переглянути своє рішення і піднятися на сходинку вище. Що буде краще для вас, то це сповільнитися.

Так, може виникнути відчуття, ніби ви їдете з включеною функцією паркувального гальма, але альтернатива — робити помилки, які можна запобігти. Ви досить розумні, щоб розуміти, що в цьому немає сенсу.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

У твоїх очах зірки, Телецю, і ти впадаєш в ілюзії, які можуть виявитися не зовсім такими, як ти сподівався. Сон наяву може стати справжнім демоном, якщо ви не обережні з підходом до цих відносин.

Одна річ поставити когось на п'єдестал, а інша – сказати, що людина ідеальна, а потім визнати свої недоліки. Вони є у всіх нас, так що не так вже й погано, якщо у любові до вашої прихильності теж є.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Вирости важко, але вам не обов'язково дорослішати в усіх відношеннях. Ви можете зайнятися тим, чим завжди любили займатися, коли були маленькими. Пограйте у карткову гру. Подивіться фільми свого дитинства.

Сходіть з друзями на вечірку з морозивом. Якщо поблизу є кінотеатр або каток для катання на роликах, потіште себе. Знайдіть час, щоб посміхнутися та повеселитися.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Боси можуть бути твердими. Іноді ти навіть не знаєш, чому людина в один момент приємна, а в іншій з нею важко впоратися.

Можливо, вам, як кажуть, доведеться тримати ніс прикутим до точильного каменю, доки пил знову не почне осідати. Вони можуть навіть не помітити, що їхня особистість є частиною проблеми, але перш ніж ви вирішите їм розповісти, подумайте про це двічі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Світ

Карта Таро "Світ" означає прогрес і зростання у вашій роботі.

Фактично якщо ви почали з самих низів і дуже хотіли залишити свій слід, це ознака того, що ви це зробите. Ситуація починає повертатись у ваш бік.

Колега може піти у відставку через пропозицію про роботу, що звільняє вам місце для нової ролі з великим потенціалом.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Меч, перевернута.

Діва, незважаючи на всю вашу впевненість у собі, цілеспрямованість та цілеспрямованість, Вісімка Меч у цьому положенні попереджає вас про її нестачу у певній сфері життя.

Ви намагалися вести себе холоднокровно і вдавати, що не боїтеся того, що чекає на вас у майбутньому.

Але ви можете літати так лише до певного моменту. Зрештою, ви захочете визнати, наскільки ви невпевнені у собі. Не те щоб ви залишитеся таким, а те, що, володіючи ним, ви зможете почати робити його краще.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Відносини всіх видів повинні бути вулицею з двостороннім рухом, і ні, ви не помиляєтеся, якщо думаєте, що отримуєте короткий кінець ціпка, коли це так.

Ви даєте небагато, тому вам слід чекати трохи натомість. Обмін не обов'язково має бути грошовим, але допомога один одному, спільне проведення часу та надання емоційної підтримки — завжди хороший спосіб розпочати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Рахунок, на який ви не очікували, може прийти сьогодні поштою, і у вас може не вистачити грошей, щоб його сплатити... або ви так думаєте. Найцікавіше у Всесвіті те, що він, здається, зустрічає вас там, де ви знаходитесь.

Твої потреби будуть задоволені, Скорпіоне. Ви знайдете спосіб виплатити точну суму вашого боргу або щось станеться, щоб вона була у вас. Можливо, не так своєчасно, як хотілося б, але оплата буде здійснена в повному обсязі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Фальстарти прогнозуються, коли ви отримуєте перевернуту Паж Жезлов. Ви можете працювати так старанно, як вам хочеться, але безрезультатно, ваші зусилля не принесуть результату.

Вам може бути важко зрозуміти, в чому полягає затримка, але іноді проблема не має до вас жодного відношення – таке життя.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сила

Ви можете працювати старанно чи розумно, немає правильного чи неправильного в тому, який шлях ви оберете.

Можливо, вам подобається бути практичним або, можливо, ви хочете бути мислителем. Який би шлях ви не обрали, вирішувати вам, тільки вам вирішувати, чи спрацює він чи ні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Вам захочеться, щоб ваш найкреативніший друг був на швидкому наборі, тому що вам може знадобитися одна-дві ідеї. Трійка Жезлов у перевернутому положенні говорить про те, що вашому генію знадобиться допомога вашої творчої музи.

Хто вас найбільше надихає чи змушує сміятися? Ось хто може розпалити вашу уяву саме тоді, коли вам це потрібно.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць.

Хороша ідея – трохи стриматися, коли ви відчуваєте, що не можете довіряти людині. Насправді ніколи не знаєш, кому не можна довіряти, поки вони не розкриють свою нездатність зберігати секрети або захистити вас, коли вони вам знадобляться.

Можливо, у вас були підозри щодо якоїсь людини, але сьогодні момент усвідомлення не за горами.

Джерело: yourtango .

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