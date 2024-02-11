Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 11 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Овен, если есть что-то, чем вы известны, так это спешка, но Восьмерка Жезлов наоборот говорит, что вам следует пересмотреть свое решение и подняться на ступеньку выше. Что будет лучше для вас, так это замедлиться.

Да, может возникнуть ощущение, будто вы едете с включенной функцией парковочного тормоза, но альтернатива — совершать ошибки, которые можно предотвратить. Вы достаточно умны, чтобы понимать, что в этом нет никакого смысла.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

В твоих глазах звезды, Телец, и ты впадаешь в иллюзии, которые могут оказаться не совсем такими, как ты надеялся. Сон наяву может стать настоящим демоном, если вы не будете осторожны с подходом к этим отношениям.

Одно дело поставить кого-то на пьедестал, а другое – сказать, что человек идеален, а потом признать свои недостатки. Они есть у всех нас, так что не так уж и плохо, если у любви вашей привязанности тоже есть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Взрослеть тяжело, но вам не обязательно взрослеть во всех отношениях. Вы можете заняться тем, чем всегда любили заниматься, когда были маленькими. Поиграйте в карточную игру. Посмотрите фильмы своего детства.

Сходите с друзьями на вечеринку с мороженым. Если поблизости есть кинотеатр или каток для катания на роликах, побалуйте себя. Найдите время, чтобы улыбнуться и повеселиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Боссы могут быть жесткими. Иногда ты даже не знаешь, почему человек в один момент приятный, а в другой с ним трудно справиться.

Возможно, вам, как говорится, придется держать нос прикованным к точильному камню, пока пыль снова не начнет оседать. Они могут даже не заметить, что их личность является частью проблемы, но прежде чем вы решите им рассказать, подумайте об этом дважды.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Мир

Карта Таро «Мир» означает прогресс и рост в вашей работе.

Фактически, если вы начали с самых низов и очень хотели оставить свой след, это признак того, что вы это сделаете. Ситуация начинает поворачиваться в вашу сторону.

Коллега может уйти в отставку из-за предложения о работе, освобождающего вам место для новой роли с большим потенциалом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая.

Дева, несмотря на всю вашу уверенность в себе, целеустремленность и целеустремленность, Восьмерка Мечей в этом положении предупреждает вас о ее недостатке в определенной сфере жизни.

Вы пытались вести себя хладнокровно и притворяться, что не боитесь того, что ждет вас в будущем.

Но вы можете летать так только до определенного момента. В конце концов, вы захотите признать, насколько вы неуверенны в себе. Не то чтобы вы останетесь таким, а то, что, владея им, вы сможете начать делать его лучше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Отношения всех видов должны быть улицей с двусторонним движением, и нет, вы не ошибаетесь, если думаете, что получаете короткий конец палки, когда это так.

Вы даете немного, поэтому вам следует ожидать немного взамен. Обмен не обязательно должен быть денежным, но помощь друг другу, совместное времяпровождение и оказание эмоциональной поддержки — всегда хороший способ начать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Счет, которого вы не ожидали, может прийти сегодня по почте, и у вас может не хватить денег, чтобы его оплатить... или вы так думаете. Самое забавное во Вселенной то, что она, кажется, встречает вас там, где вы находитесь.

Твои потребности будут удовлетворены, Скорпион. Вы найдете способ выплатить точную сумму вашего долга или что-то произойдет, чтобы она была у вас. Возможно, не так своевременно, как хотелось бы, но оплата будет произведена в полном объеме.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Фальстарты прогнозируются, когда вы получаете перевернутую Паж Жезлов. Вы можете работать так усердно и старательно, как вам хочется, но безрезультатно, ваши усилия не принесут результата.

Вам может быть трудно понять, в чем заключается задержка, но иногда проблема не имеет к вам никакого отношения — такова жизнь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Сила

Вы можете работать усердно или умно, нет правильного или неправильного в том, какой путь вы выберете.

Возможно, вам нравится быть практическим или, может быть, вы хотите быть мыслителем. Какой бы путь вы ни выбрали, решать вам, только вам решать, сработает он или нет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Вам захочется, чтобы ваш самый креативный друг был на быстром наборе, так как вам может понадобиться одна-две идеи. Тройка Жезлов в перевернутом положении говорит о том, что вашему гению понадобится помощь вашей творческой музы.

Кто вас больше всего вдохновляет или заставляет смеяться? Вот кто может разжечь ваше воображение именно тогда, когда вам это нужно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна.

Хорошая идея — немного сдержаться, когда вы чувствуете, что не можете доверять человеку. На самом деле, никогда не знаешь, кому нельзя доверять, пока они не раскроют свою неспособность хранить секреты или защитить вас, когда они вам понадобятся.

Возможно, у вас были подозрения в отношении какого-то человека, но сегодня момент осознания не за горами.

Источник: yourtango.

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