Відповідно до цих пропозицій, у разі ухвалення змін, максимальний розмір штрафу за серйозні порушення, вчинені повторно, становитиме 12 750 гривень.

Уряд України вносить пропозиції щодо змін до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності за незаконний вилов риби. Відповідні зміни запропоновано у проєкті закону № 10433.

Згідно з цими пропозиціями, у випадку ухвалення змін, максимальний розмір штрафу за серйозні порушення, вчинені повторно, становитиме 12 750 гривень. Однак мінімальне покарання також збільшиться, з 170 гривень до 680 гривень.

Законопроєкт передбачає не лише підвищення штрафів, але й введення таких положень:

Надання рибоохоронцям повноважень затримувати порушників та доставляти їх до правоохоронних органів чи сільрад.

Припинення видачі рибальських квитків на період воєнного стану та протягом року після його скасування.

Автори законопроєкту стверджують, що нові норми сприятимуть як охороні водних біоресурсів, так і збільшенню споживання риби серед українців, а також сприятимуть наповненню держбюджету. Зазначається, що завдяки посиленню регулювання в Україні промислового виробництва рибної продукції зросте. Крім того, автори ініціативи очікують, що це принесе більше робочих місць для громадян.

Згідно з проєктом закону, штрафи за порушення правил рибальства будуть значно збільшені:

Штраф за некваліфіковане порушення правил рибальства (наприклад, відсутність рибальського квитка) зросте зі 170 гривень до 680-2550 гривень (від 10 до 40-150 неоподатковуваних мінімумів, де мінімум становить 17 гривень).

За грубе порушення (наприклад, з порушенням лімітів вилову) штраф становитиме вже 3400-8500 гривень з конфіскацією знарядь лову та риби.

Максимальний штраф передбачено за повторне грубе порушення протягом року - у розмірі 6800-12750 гривень.

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