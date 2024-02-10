Уряд України вносить пропозиції щодо змін до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності за незаконний вилов риби. Відповідні зміни запропоновано у проєкті закону № 10433.
Згідно з цими пропозиціями, у випадку ухвалення змін, максимальний розмір штрафу за серйозні порушення, вчинені повторно, становитиме 12 750 гривень. Однак мінімальне покарання також збільшиться, з 170 гривень до 680 гривень.
Законопроєкт передбачає не лише підвищення штрафів, але й введення таких положень:
- Надання рибоохоронцям повноважень затримувати порушників та доставляти їх до правоохоронних органів чи сільрад.
- Припинення видачі рибальських квитків на період воєнного стану та протягом року після його скасування.
Автори законопроєкту стверджують, що нові норми сприятимуть як охороні водних біоресурсів, так і збільшенню споживання риби серед українців, а також сприятимуть наповненню держбюджету. Зазначається, що завдяки посиленню регулювання в Україні промислового виробництва рибної продукції зросте. Крім того, автори ініціативи очікують, що це принесе більше робочих місць для громадян.
Згідно з проєктом закону, штрафи за порушення правил рибальства будуть значно збільшені:
- Штраф за некваліфіковане порушення правил рибальства (наприклад, відсутність рибальського квитка) зросте зі 170 гривень до 680-2550 гривень (від 10 до 40-150 неоподатковуваних мінімумів, де мінімум становить 17 гривень).
- За грубе порушення (наприклад, з порушенням лімітів вилову) штраф становитиме вже 3400-8500 гривень з конфіскацією знарядь лову та риби.
- Максимальний штраф передбачено за повторне грубе порушення протягом року - у розмірі 6800-12750 гривень.
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