Согласно этим предложениям, в случае принятия изменений, максимальный размер штрафа за серьезные нарушения, совершенные повторно, составит 12 750 гривен.

Правительство Украины вносит предложения по изменениям в Кодексы об административных и уголовных правонарушениях с целью усиления ответственности за незаконный лов рыбы. Соответствующие изменения предложены в проекте закона №10433.

Согласно этим предложениям, в случае принятия изменений, максимальный размер штрафа за серьезные нарушения, совершенные повторно, составит 12 750 гривен. Однако минимальное наказание также увеличится со 170 гривен до 680 гривен.

Законопроект предусматривает не только повышение штрафов, но и введение следующих положений:

Предоставление рыбоохранникам полномочий задерживать нарушителей и доставлять их в правоохранительные органы или сельсоветы.

Прекращение выдачи рыболовных билетов на период военного положения и в течение года после его отмены.

Авторы законопроекта утверждают, что новые нормы будут способствовать как охране водных биоресурсов, так и увеличению потребления рыбы среди украинцев, а также будут способствовать наполнению госбюджета. Отмечается, что благодаря усилению регулирования в Украине промышленного производства рыбной продукции вырастет. Кроме того, авторы инициативы ожидают, что это принесет большее количество рабочих мест для граждан.

Согласно проекту закона, штрафы за нарушение правил рыболовства будут значительно увеличены:

Штраф за неквалифицированное нарушение правил рыболовства (например, отсутствие рыболовного билета) вырастет со 170 гривен до 680-2550 гривен (от 10 до 40-150 не облагаемых налогом минимумов, где минимум составляет 17 гривен).

За грубое нарушение (например, с нарушением лимитов отлова) штраф будет составлять уже 3400-8500 гривен с конфискацией орудий ловли и рыбы.

Максимальный штраф предусмотрен за повторное грубое нарушение в течение года – в размере 6800-12750 гривен.

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