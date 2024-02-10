У Харківській області колишня українська чиновниця була засуджена до 7 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами.

Згідно з інформацією від речника Управління СБУ в Харківській області, жінка працювала в окупованій території, забезпечуючи комунальні потреби ворожої адміністрації.

Фігурантка прийняла рішення підписати трудовий договір із окупаційною адміністрацією та обіймати псевдопосаду в місцевій управі. Протягом двох місяців вона дотримувалася вказівок окупантів щодо управління місцевими підприємствами та підготовки до опалювального сезону. Після звільнення району вона намагалася уникнути правосуддя, але була затримана у березні 2023 року.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності та призначив 7 років ув'язнення, а також позбавив права обіймати посади у державних та місцевих органах влади на 13 років. Справа знаходиться на розгляді у апеляційному суді. Розслідування проводили співробітники СБУ за участю прокуратури області.

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