В Харьковской области бывшая украинская чиновница была приговорена к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупантами.

Согласно информации от спикера Управления СБУ в Харьковской области, женщина работала в оккупированной территории, обеспечивая коммунальные нужды вражеской администрации.

Фигурантка приняла решение подписать трудовой договор с оккупационной администрацией и занимать псевдодолжность в местном управлении. В течение двух месяцев она следовала указаниям окупантов по управлению местными предприятиями и подготовке к отопительному сезону. После освобождения района она пыталась уйти от правосудия, но была задержана в марте 2023 года.

Суд признал ее виновной в коллаборационной деятельности и назначил 7 лет тюрьмы, а также лишил права занимать должности в государственных и местных органах власти на 13 лет. Дело находится на рассмотрении в апелляционном суде. Расследование проводилось сотрудниками СБУ с участием прокуратуры области.

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