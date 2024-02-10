Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку тут на 10 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Як тільки ваше рішення прийнято, Овен, ви гранично чесні і відверті, ніколи не відступаючи від прийнятого вами рішення, але сьогодні Двійка Меч каже, що ви на межі, тому що, коли ви перебуваєте в перевернутому положенні, ви не впевнений, чого ти хочеш .

Хоча це не схоже на вас, це може бути ознакою того, що ви не там, де вам потрібно бути.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Насамперед, Телець. У вас є карта Трійка Жезлов, яка каже, що ви готові зробити щось дивовижне у своєму житті, але є й інші області вашого світу, які не там, де їм потрібно бути, і нестабільність — вбивця.

Вам потрібно почати мислити масштабно - поставте своїх качок до ряду. Як тільки ви вирівняєте свої пріоритети, все інше стане на свої місця.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Впевненість - король, а Близнюки, Дев'ятка Пентаклей - ознака того, що ви говорили самі із собою негативно.

Балаканина вашого розуму не піднімає позитивного настрою, і в результаті ваша самооцінка сильно постраждала. Ви знаєте, що у вас є недоліки, але подивіться на всі свої сильні сторони.

Зосередьтеся на цьому, Близнюки. Вам буде краще, коли ви розумієте все, що ви приносите на стіл. Ви працюєте над іншими речами, і це найкраще, що ви можете зробити.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

П'ятірка Кубків - це карта невдач і успіхів, але ви пережили свого роду розчарування і звинувачуйте себе в тому, що сталося. Ти маєш зупинити це, Раку. Речі знаходяться не там, де вони мають бути, але це не обов'язково має бути кінцем історії.

Ця подорож все ще продовжується, і як тільки ви зможете взяти в руки свої почуття, ви побачите, що великі справи чекають на вас на шляху, тому що ви робите це можливим.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

І знову, Лев, тобі доведеться проковтнути свою гордість. Світ створений для партнерства, допомоги один одному та бути частиною команди. У вас є хтось, хто хоче допомогти вам і поділитися всім, що має, щоб ваші мрії здійснилися.

Але ви і ваша непохитна незалежність кажете «ні», що ви хочете все робити самостійно. Шістка Пентаклей каже вам, що цього разу все має бути не так.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Меч, перевернута.

Хтось говорить про велику гру, і Діва, ви бачите це наскрізь.

Ви можете сказати, що вони не зовсім щирі, і все ж Паж Меч показує, що ви більш терпимі, ніж ви думаєте. Це не допоможе ні вам, ні їм. Насправді було б краще, якби ви просто сказали людині, що хочете побачити результати.

Потім сядьте та зачекайте, поки вони доведуть справу до кінця. Тоді ви обидва отримаєте відповідь.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Справедливість

Є правова система, а є карма. Таким чином, той, кому зійшов з рук злочин чи провина, може здатися незайманим, але Всесвіт знає, що сталося, Терези.

Можливо, ви ніколи не побачите остаточного результату вироку, винесеного їхньому життю за зроблений вибір, але це не найголовніше, чи не так? Важливо дозволити божественній відплаті піти та звільнити гнів, який ви тримаєте у своєму серці. Чи не карайте себе негативними почуттями.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Вісімка Меч пов'язана з неприємними плітками, і ви можете не усвідомлювати, що хтось говорить недоброзичливо про вас і проти вас. Підніміть свою захисну охорону, Скорпіоне.

Постарайтеся не додавати більше ніякої інформації, зберігаючи свої секрети при собі. Якщо у вас виникає спокуса додати до розмови, щоб звести рахунки та висловити свою точку зору, не робіть цього. Істина говорить сама за себе, тому вам не обов'язково це робити.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Є причина, через яку ви тримаєте своє коло дружби тісним, Стрілець, і одна з них - це зрада і дріб'язок, які виникають, коли починається конкуренція.

Насправді немає жодної логічної причини, через яку хтось повинен відчувати, що йому доводиться конкурувати з вами, коли він має власний концерт, але це трапляється. Це жахливе почуття, але вам не обов'язково впадати в нього, як решта. Піднімися над цим, Саг. Ви знаєте, що робити.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Смерть.

Карта Смерті пов'язана не з фізичною смертю, а з завершенням глави життя та отриманням благословень нового початку.

Можливо, ви знаходитесь в кінці шляху, який, як ви були впевнені, триватиме вічно. Але люди та обставини змінюються. Ви переросли те, де зараз перебуваєте, і готові до великих речей.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ви інтуїтивна людина, але іноді надто багато думаєте. Настав час викинути з голови, Водолію, і згадати, що життя — це набагато більше, ніж те, що ти пережив.

Слухайте свій голос. Будьте відкриті тому факту, що Всесвіт заговорить з вами, якщо ви будете досить тихими та сміливими, щоб почути.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Ви жили на льоту, але тепер вам потрібний план дій, якщо ви хочете спиратися на те, що задумали. Ви досягнете лише того прогресу, з яким готові впоратися.

Зрештою, ви побачите, що ваше життя має божественне призначення та випадковість, але, що важливо, вам потрібно йти в ногу з часом.

Джерело: yourtango.

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