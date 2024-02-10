Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака здесь на 10 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Как только ваше решение принято, Овен, вы предельно честны и откровенны, никогда не отступая от принятого вами решения, но сегодня Двойка Мечей говорит, что вы на грани, потому что, когда вы находитесь в перевернутом положении, вы не уверен, чего ты хочешь.

Хотя это и не похоже на вас, это может быть признаком того, что вы не там, где вам нужно быть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Прежде всего, Телец. У вас есть карта Тройка Жезлов, которая говорит, что вы готовы сделать что-то удивительное в своей жизни, но есть и другие области вашего мира, которые находятся не там, где им нужно быть, и нестабильность — убийца.

Вам нужно начать мыслить масштабно — поставьте своих уток в ряд. Как только вы выровняете свои приоритеты, все остальное встанет на свои места.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Уверенность — король, а Близнецы, Девятка Пентаклей — признак того, что вы говорили сами с собой негативно.

Болтовня вашего ума не поднимает позитивного настроения, и в результате ваша самооценка сильно пострадала. Вы знаете, что у вас есть недостатки, но посмотрите на все свои сильные стороны.

Сосредоточьтесь на этом, Близнецы. Для вас будет лучше, когда вы осознаете все, что вы приносите на стол. Вы работаете над другими вещами, и это лучшее, что вы можете сделать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Пятерка Кубков — это карта неудач и успехов, но вы пережили своего рода разочарование и вините себя в том, что произошло. Ты должен остановить это, Рак. Вещи находятся не там, где они должны быть, но это не обязательно должно быть концом истории.

Это путешествие все еще продолжается, и как только вы сможете взять в руки свои чувства, вы увидите, что великие дела ждут вас на пути, потому что вы делаете это возможным.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

И снова, Лев, тебе придется проглотить свою гордость. Мир создан для партнерства, помощи друг другу и быть частью команды. У вас есть кто-то, кто хочет помочь вам и поделиться всем, что у него есть, чтобы ваши мечты сбылись.

Но вы и ваша непоколебимая независимость говорите «нет», что вы хотите все делать самостоятельно. Шестерка Пентаклей говорит вам, что на этот раз все должно быть не так.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

Кто-то говорит о большой игре, и Дева, вы видите это насквозь.

Вы можете сказать, что они не совсем искренни, и все же Паж Мечей показывает, что вы более терпимы, чем вы думаете. Это не поможет ни вам, ни им. На самом деле, было бы лучше, если бы вы просто сказали человеку, что хотите увидеть результаты.

Затем сядьте и подождите, пока они доведут дело до конца. Тогда вы оба получите ответ.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Справедливость

Есть правовая система, а есть карма. Таким образом, тот, кому сошло с рук преступление или проступок, может показаться незатронутым, но Вселенная знает, что произошло, Весы.

Возможно, вы никогда не увидите окончательного результата приговора, вынесенного их жизни за сделанный выбор, но это не самое главное, не так ли? Важно позволить божественному возмездию уйти и высвободить гнев, который вы держите в своем сердце. Не наказывайте себя негативными чувствами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Восьмерка Мечей связана с неприятными сплетнями, и вы можете не осознавать, что кто-то говорит недоброжелательно о вас и против вас. Поднимите свою защитную охрану, Скорпион.

Постарайтесь не добавлять к этому больше никакой информации, сохраняя свои секреты при себе. Если у вас возникает искушение добавить к разговору, чтобы свести счеты и высказать свою точку зрения, не делайте этого. Истина говорит сама за себя, так что вам не обязательно это делать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Есть причина, по которой вы держите свой круг дружбы тесным, Стрелец, и одна из них — это предательство и мелочность, которые возникают, когда начинается конкуренция.

На самом деле нет никакой логической причины, по которой кто-то должен чувствовать, что ему приходится конкурировать с вами, когда у него есть собственный концерт, но это случается. Это ужасное чувство, но вам не обязательно впадать в него, как остальным. Поднимись над этим, Саг. Вы знаете, что делать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Смерть.

Карта Смерти связана не с физической смертью, а с завершением главы жизни и получением благословений нового начала.

Возможно, вы находитесь в конце пути, который, как вы были уверены, продлится вечно. Но люди и обстоятельства меняются. Вы переросли то, где находитесь сейчас, и готовы к большим вещам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы интуитивный человек, но иногда слишком много думаете. Пришло время выбросить из головы, Водолей, и вспомнить, что жизнь — это гораздо больше, чем то, что ты пережил.

Слушайте свой внутренний голос. Будьте открыты тому факту, что Вселенная заговорит с вами, если вы будете достаточно тихими и смелыми, чтобы услышать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Вы жили на лету, но теперь вам нужен план действий, если вы хотите опираться на то, что задумали. Вы добьетесь лишь того прогресса, с которым готовы справиться.

В конце концов, вы увидите, что ваша жизнь имеет божественное назначение и случайность, но, что важно, вам нужно идти в ногу со временем.

Источник: yourtango.

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