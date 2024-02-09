У Росії спалахнули потужні пожежі, мешканці повідомляють, що чули вибухи.

Так, у Сіверському районі Краснодарського краю повідомляють про потужну пожежу в районі НПЗ Ільський.

Місцеві жителі розповідають, що до початку пожежі чули звуки вибухів і БПЛА.

"В мене тепер психіка підірвана, від такого прокидатися",

"Так, це занадто жорстко",

"В мене не трясло, але були сильні поштовхи" - обговорюють мешканці момент вибуху на НПЗ.

Раніше у Пермському краї вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі. Горіли три цистерни та житловий будинок.

Згодом стало відомо, що горять внаслідок вибуху спалахнули три житлові будинки. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.

Крім того, повідомлялося, що у Москві біля станції метро "Аеропорт" палав дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі понад 2 тис кв.

Згодом повідомили, що вогонь швидко перекидається на дахи сусідніх будинків.

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