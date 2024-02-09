Так, у Сіверському районі Краснодарського краю повідомляють про потужну пожежу в районі НПЗ Ільський.
Місцеві жителі розповідають, що до початку пожежі чули звуки вибухів і БПЛА.
"В мене тепер психіка підірвана, від такого прокидатися",
"Так, це занадто жорстко",
"В мене не трясло, але були сильні поштовхи" - обговорюють мешканці момент вибуху на НПЗ.
Раніше у Пермському краї вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі. Горіли три цистерни та житловий будинок.
Згодом стало відомо, що горять внаслідок вибуху спалахнули три житлові будинки. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.
Крім того, повідомлялося, що у Москві біля станції метро "Аеропорт" палав дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі понад 2 тис кв.
Згодом повідомили, що вогонь швидко перекидається на дахи сусідніх будинків.
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