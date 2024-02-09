Так, в Северском районе Краснодарского края сообщают о мощном пожаре в районе НПЗ Ильский.
Местные жители говорят, что до начала пожара слышали звуки взрывов и БПЛА.
"У меня теперь психика подорвана, от такого просыпаться",
"Да, это слишком жестко",
"У меня не трясло, но были сильные толчки", - обсуждают жители момент взрыва на НПЗ.
Ранее в Пермском крае грузовой поезд вспыхнул после взрыва на газопроводе. Горели три цистерны и жилой дом.
Впоследствии стало известно, что в результате взрыва вспыхнули три жилых дома. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
Кроме того, сообщалось, что в Москве возле станции метро "Аэропорт" пылала крыша шестиэтажного жилого дома. Площадь пожара более 2 тыс. кв.
Впоследствии сообщили, что огонь быстро перебросился на крыши соседних домов.
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