Вирішити, чи залишатися вдома з дітьми чи повернутися на роботу, може бути неймовірно складно – для деяких вибір роблять обставини.

Саме це трапилося з однією жінкою, яка відчувала, що чоловік намагається користуватись її становищем.

Жінка заявила, що відчуває «сором і збентеження», бо не заробляє власних грошей.

"Раніше я підробляла вихователем дошкільних закладів, поки не народилася моя дитина", - сказала вона.

«Я планувала повернутися через вісім тижнів, але через COVID закрили мою школу, і цього року ми вирішили навчати наших старших дітей вдома, оскільки наш старший мав астму, а молодший був немовлям».

Її скрутне становище здається цілком зрозумілим. Багато батьків, особливо матері, вважають за краще залишатися вдома зі своїми дітьми і, в деяких випадках, навчати їх вдома.

Зважаючи на все, її чоловік так не рахував. Чоловік постійно дорікає дружині і нагадує їй, що саме він за все платить.

«Однак щоразу, коли мій чоловік сердиться на мене, він любить нагадувати мені, що він платить за все, тому що я безробітна», - сказала вона.

«І я не знаю, що відповісти, бо це здається несправедливим, але технічно він правий. Усі гроші, які ми маємо, ми отримуємо від його роботи».

У цей момент жінка попросила своїх колег-домогосподарок висловити свою думку.

«Як ти з цим справляєшся? Ваш партнер дає допомогу? Як ти справляєшся з соромом і зніяковілістю через те, що не заробляєш грошей? — у розпачі спитала подруга.

Жінка спробувала пояснити чоловікові свій фінансовий внесок, але він не був зацікавлений у слуханні.

«Я намагаюся сказати йому, що йому доведеться платити комусь купу грошей за навчання дітей та догляд за ними, за приготування їжі та прибирання щодня, але він каже, що це найбезглуздіша річ, яку він колись чув, і це що роблять мами, якщо люблять своїх дітей, що я, вочевидь, і роблю», - заявила вона.

Вона додала, що насправді повернеться на свою роботу за кілька місяців, проте зараз не виносить закиди чоловіка.

Зрозуміло, що коментатори були шоковані тим, що прочитали у пості жінки.

Більшість намагалися сказати їй, що це ненормальна поведінка. "Ваш чоловік... чесно кажучи, звучить як фінансове насильство", - сказала одна людина.

«У вас немає проблем із грошима. У вас проблеми з чоловіком», - сказав інший.

Джерело: yourtango .

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