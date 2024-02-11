Именно это случилось с одной женщиной, которая чувствовала, что муж пытается пользоваться ее положением.
Женщина заявила, что чувствует «стыд и смущение», потому что не зарабатывает собственные деньги.
«Раньше я подрабатывала воспитателем дошкольных учреждений, пока не родился мой ребенок», — сказала она.
«Я планировала вернуться через восемь недель, но из-за COVID закрыли мою школу, и в этом году мы решили обучать наших старших детей на дому, поскольку у нашего старшего была астма, а младший был младенцем».
Ее тяжелое положение кажется совершенно понятным. Многие родители, особенно матери, предпочитают оставаться дома со своими детьми и, в некоторых случаях, обучать их на дому.
Судя по всему, ее муж так не считал. Муж упрекает постоянно жене и напоминает ей, что именно он за все платит.
«Однако всякий раз, когда мой муж злится на меня, он любит напоминать мне, что он платит за все, потому что я безработная», - сказала она.
«И я не знаю, что ответить, потому что это кажется несправедливым, но технически он прав. Все деньги, которые у нас есть, мы получаем от его работы».
В этот момент женщина попросила своих коллег-домохозяек высказать свое мнение.
«Как ты с этим справляешься? Ваш партнер дает пособие? Как ты справляешься со стыдом и смущением из-за того, что не зарабатываешь денег?» — в отчаянии спросила подруга.
Женщина попыталась объяснить мужу свой финансовый вклад, но он не был заинтересован слушать.
«Я пытаюсь сказать ему, что ему придется платить кому-то кучу денег за обучение детей и уход за ними, за приготовление пищи и уборку каждый день, но он говорит, что это самая нелепая вещь, которую он когда-либо слышал, и это что делают мамы, если любят своих детей, что я, очевидно, и делаю», — заявила она.
Она добавила, что на самом деле вернется на свою работу через несколько месяцев, однако сейчас не выносит упреки мужа.
Понятно, что комментаторы были шокированы тем, что прочитали в посте женщины.
Большинство пытались сказать ей, что это ненормальное поведение. «Ваш муж… честно говоря, звучит как финансовое насилие », — сказал один человек.
«У вас нет проблем с деньгами. У вас проблемы с мужем», — сказал другой.
Источник: yourtango.
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