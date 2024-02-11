Решить, оставаться ли дома с детьми или вернуться на работу, может быть невероятно сложно - для некоторых выбор делают обстоятельства.

Именно это случилось с одной женщиной, которая чувствовала, что муж пытается пользоваться ее положением.

Женщина заявила, что чувствует «стыд и смущение», потому что не зарабатывает собственные деньги.

«Раньше я подрабатывала воспитателем дошкольных учреждений, пока не родился мой ребенок», — сказала она.

«Я планировала вернуться через восемь недель, но из-за COVID закрыли мою школу, и в этом году мы решили обучать наших старших детей на дому, поскольку у нашего старшего была астма, а младший был младенцем».

Ее тяжелое положение кажется совершенно понятным. Многие родители, особенно матери, предпочитают оставаться дома со своими детьми и, в некоторых случаях, обучать их на дому.

Судя по всему, ее муж так не считал. Муж упрекает постоянно жене и напоминает ей, что именно он за все платит.

«Однако всякий раз, когда мой муж злится на меня, он любит напоминать мне, что он платит за все, потому что я безработная», - сказала она.

«И я не знаю, что ответить, потому что это кажется несправедливым, но технически он прав. Все деньги, которые у нас есть, мы получаем от его работы».

В этот момент женщина попросила своих коллег-домохозяек высказать свое мнение.

«Как ты с этим справляешься? Ваш партнер дает пособие? Как ты справляешься со стыдом и смущением из-за того, что не зарабатываешь денег?» — в отчаянии спросила подруга.

Женщина попыталась объяснить мужу свой финансовый вклад, но он не был заинтересован слушать.

«Я пытаюсь сказать ему, что ему придется платить кому-то кучу денег за обучение детей и уход за ними, за приготовление пищи и уборку каждый день, но он говорит, что это самая нелепая вещь, которую он когда-либо слышал, и это что делают мамы, если любят своих детей, что я, очевидно, и делаю», — заявила она.

Она добавила, что на самом деле вернется на свою работу через несколько месяцев, однако сейчас не выносит упреки мужа.

Понятно, что комментаторы были шокированы тем, что прочитали в посте женщины.

Большинство пытались сказать ей, что это ненормальное поведение. «Ваш муж… честно говоря, звучит как финансовое насилие », — сказал один человек.

«У вас нет проблем с деньгами. У вас проблемы с мужем», — сказал другой.

Источник: yourtango.

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